Muž, který naváděl dceru, aby pálkou zbila Romy a muslimy, dostal podmínku

„Trestním příkazem byl uložen trest odnětí svobody v trvání jednoho roku a podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání tří roků a dohledem,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Pavel Vosmanský, místopředseda Okresního soudu v Benešově, který případ vyřizoval.

K soudu se kauza dostala v říjnu, rozhodnutí o podmíněném trestu vstoupilo v platnost začátkem listopadu. Zároveň teď bude na mužův způsob života dohlížet úředník probační a mediační služby.

„Obecně to pro odsouzeného znamená povinnost dostavovat se do střediska probační a mediační služby v intervalu, který je stanoven konkrétním probačním úředníkem, umožnit probačnímu úředníkovi vstup do obydlí a povinnost s ním spolupracovat, to znamená informovat o svém způsobu života, o zaměstnání, o příjmech,“ popsala serveru Lidovky.cz vedoucí Probační a mediační služby v Benešově Jitka Pohunková.

Video se na sociální síti objevilo na přelomu července a srpna a vzbudilo bouřlivé reakce. Případem se začala zabývat policie, v září následně obvinila otce ze spáchání trestných činů podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a ohrožování výchovy dítěte (více v článku Policie obvinila otce, který nabádal svou nezletilou dceru k rasismu).

Video zveřejnil sám dotyčný. Na záběrech se objevuje jeho nezletilá dcera, která mlátí baseballovou pálkou do postele. „Jdeš zbít polštář? A budeš si představovat, že to je cikán nebo muslim?“ ptá se muž stojící mimo záběr dítěte a povzbuzuje ho. „Tak dej mu, pořádně. Počkej, jenom mu zlom pár kostí, nezabij ho,“ nabádá děvčátko.

Na sociálních sítích se už bezprostředně po uveřejnění objevilo velké množství výzev k prošetření sociální službou. Několik osob také uvedlo, že na neznámého muže podalo trestní oznámení.