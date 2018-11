VIDEO: Ruská tajná služba zveřejnila výpověď ukrajinských námořníků

„Věděl jsem, že chování našeho námořnictva je provokativní,“ říká na videu jeden z velitelů zadržených námořníků Vladimir Lesovoj. „Po překročení ruské hranice jsem sledoval, jak se lodě FSB postupně přibližují. Záměrně jsem ignoroval rádiovou komunikaci. V momentě zajetí jsme na palubě měli pistole a automatické zbraně. Byl jsem si vědom, že chování ukrajinského námořnictva je provokativní,“ říká také ve videu.



Další svědectví je od námořníka Sergeje Sibizova. Ten tvrdí, že jejich lodě při plavbě přes Kerčský průliv vpluli do ruských vod. Poté dostali příkaz k zastavení a měli čekat na další rozkazy. „Pokračovali jsme přímým kurzem. Potom nás kontaktovaly ruské lodě a požádaly nás, abychom zastavili a otočili se, jinak na nás začnou střílet,“ dodává.

Třetím námořníkem je Andrej Drač. Potvrzuje to, co říkají ostatní a tvrdí, že ukrajinské lodě vpluli do ruských vod, na což je pohraniční stráž opakovaně upozornila.

Jeden z nich podle agentury AP zjevně nemluvil vlastními slovy, ale četl připravený text z čtecího zařízení. Podobně situaci komentuje i britský Daily Mail, který uvádí, že námořníci výpověď zjevně četli.

To, že Rusové ukrajinské námořníky k výpovědi donutili, se domnívá i velitel ukrajinského námořnictva Ihor Voročenko. „Já ty námořníky z (dělového člunu) Nikopolu znám, vždy to byli čestní profesionálové znalí řemesla. To, co teď tvrdí, není pravda,“ řekl Voročenko v ukrajinské televizi. Upozornil, že dva z námořníků pocházejí z anektovaného Krymu, kde žijí jejich příbuzní, a tak se nátlak dal očekávat.

Na palubě ukrajinských plavidel, které ruští pohraničníci v neděli zadrželi u Kerčského průlivu, byli i příslušníci vojenské ukrajinské tajné služby SBU. Jeden z důstojníků kontrarozvědky byl těžce zraněn.



Porošenko požaduje propuštění námořníků

Ukrajinský prezident Petr Porošenko již v neděli vyzval ruské vedení, aby námořníky propustilo. To, že byli zadrženi považuje za porušení mezinárodního práva.

V reakci na incident ukrajinský parlament v pondělí schválil výnos prezidenta Petra Porošenka o vyhlášení válečného stavu po dobu třiceti dnů počínaje 28. listopadem v deseti ukrajinských pobřežních a pohraničních regionech. Vyhlášení válečného stavu podle Porošenka neznamená vyhlášení války, ale je obranným aktem.