VIDEA TÝDNE: Výbuch v chemičce, nehoda samořízeného auta a striptýz redaktora

Šest lidí zemřelo při explozi v chemičce v Kralupech nad Vltavou. Další dva utrpěli středně těžká zranění. Explozi předcházelo čištění prázdné nádrže na pohonné hmoty. Je to největší tragédie v tuzemských průmyslových objektech za poslední půlstoletí.

Policie zveřejnila video z nehody, při které samořízené auto srazilo chodkyni. Na videu je patrné, že 49letá Elaine Herzbergová přecházela silnici mimo přechod na neosvětleném místě a náhle se zjevila před autem ze tmy. Podle policie by bylo obtížně této nehodě zabránit i v případě, že by auto řídil člověk.



Dominik Vršanský se ve svém satirickém pořadu předvedl v roli striptéra. Vyprovokovala ho k tomu Ewa Farna a její outfit. To Agáta Prachařová to s odkládáním oděvů naopak přepískla. Přesto to ale nebylo nic proti páru Řepka & Kristelová. Z těch už se totiž sranda snad ani dělat nedá.



V Tampě na Floridě zemřel po pádu na scéně akrobat z proslulého kanadského souboru Cirque du Soleil. Neštěstí se stalo během představení ve chvíli, kdy byl akrobat zavěšený v popruzích. Zřítil se z výšky asi šesti metrů.



Americká turistka Brittany Bowmanová cestovala se svými přáteli, když navštívila město Chiang Mai v Thajsku za účelem návštěvy místních primátů. Během prohlídky na ni skočilo mládě makaka a ve snaze vyšplhat se na turistčina ramena se zavěsilo za výstřih jejího topu. Podívejte se, jak opička málem odhalila její prsa.