VIDEA TÝDNE: Kabriolet ve vesmíru, Trumpův neposedný účes a nehoda z Kill Billa

Kabriolet Tesla Roadster je „na cestě kolem Slunce“ kam ho vynesla raketa Falcon Heavy. Opětovný zážeh se povedl a vůz se Starmanem je na heliocentrické orbitě. Ta v nejvzdálenějším bodě dosahuje až na vzdálenost Marsu. Jinými slovy, Tesla bude obíhat po elipse kolem Slunce a v určitých chvílích bude od Slunce stejně daleko jako Mars.

VIDEO: Kabriolet Elona Muska pluje vesmírem ke Slunci

Americký prezident Donald Trump zpravidla při nastupování do letadla nosí baseballovou kšiltovku, ovšem před letem do Mar-A-Laga na Floridě na jeho hlavě chyběla a hned se mu to vymstilo. Zatímco kráčel na letecké základně Andrews k letadlu Air Force One, zvedl se vítr. A odhalil něco, s čím se Trump chlubit nechtěl.

VIDEO: Zrádný vítr odhalil tajemství Trumpových vlasů

Uma Thurmanová (47) nedávno promluvila o tom, jak ji režisér Quentin Tarantino (54) donutil natáčet nebezpečnou scénu ve filmu Kill Bill. Herečka se jí oprávněně obávala - během natáčení narazila autem do stromu a skončila v nemocnici. Nyní zveřejnila video z natáčení.



VIDEO: Uma Thurmanová zveřejnila video nehody z natáčení

V posledních dnech nás na Instagramu zaujala fotka Victorie Beckham a zadeček Nely Slovákové. Pořádně nás ale rozpálil hlavně jeden exotický mazel na YouTube. Ze sociálních sítí vybíral Dominik Vršanský z iDNES.tv.

VIDEO: SOCKY: Šňupeme sluchátka a voláme Darince

Příbramští kriminalisté obvinili seniora, který jel po dálnici D4 několik kilometrů v protisměru. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až pět let vězení. Ve špatném směru se ocitl řidič loni 20. listopadu. Podle policie najel s autem na kruhovém objezdu u Skalky na dálnici D4 ve směru na Prahu. Chtěl však jet na druhou stranu do obce Dubenec.