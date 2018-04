VIDEA TÝDNE: Tragédie v Rusku, zaklínač hadů a lékař vyhazující matku

Požár nákupního centra v sibiřském městě Kemerovo si vyžádal nejméně 64 obětí, mezi nimi je také řada dětí. Jedním z přeživších tragického požáru je jedenáctiletý Sergej Moskalenko, který vyskočil z okna ve čtvrtém patře. A právě záznam, na kterém je jeho skok zachycen, se stal jedním z nejúspěšnějších mezi diváky iDNES.tv během uplynulého týdne.

Na jednotce intenzivní a resuscitační péče ústecké Masarykovy nemocnice zasahovala policie. Přivolal ji lékař na matku, která chtěla na oddělení zůstat s pětitýdenním chlapcem se zápalem plic. Nemocnice se za lékaře postavila, naopak aktivistka, která matce pomáhá, takový postup odmítá. A byla to právě ona, kdo celý incident natočil na svůj mobilní telefon. Na video se podívejte sami.



Další úspěšný snímek pochází z Indie. Ve svízelné situaci se ocitl tamní zaklínač hadů. Během představení ve městě Mau se mu dospělý had pevně obmotal kolem krku a začal ho škrtit. Muž zkolaboval a v křečích se svíjel na zemi, než si diváci uvědomili, že to není součást představení. Škrtiče museli odstranit tři muži a zaklínač byl okamžitě převezen do nemocnice.

Další díl pořadu Socky diváky iDNES.tv prostě baví. Tentokrát jsme vyprovodili tři vyhoštěné pracovníky ruské ambasády a spojili se telemostem s Vatikánem. Poetiku obstarala herečka Kateřina Brožová, která se zasnila cestou vlakem.

Poslední úspěšné video tohoto týdne, není tak úplně video. Jedná se o zvukový záznam nové hymny, kterým se Český olympijský výbor snaží k jubilejnímu stoletému výročí státnosti otevřít diskuzi nad aktuální podobou hymny. „Je otázkou zamyslet se, proč v české hymně nemáme i druhou sloku,“ řekl Jiří Kejval, předseda ČOV. Podle něj právě sportovcům hraje hymna nejčastěji.