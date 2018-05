VIDEA TÝDNE: Královská svatba, drsný zásah strážníků a největší vzducholoď

Britský princ Harry a americká herečka Meghan Markle prožili velký den. V kapli svatého Jiří na královském hradě Windsor si řekli své ano. Královský palác předtím oznámil, že po svatbě budou manželé mít titul vévoda a vévodkyně ze Sussexu. Rozhodla o tom královna Alžběta II.

Na sociálních sítích se tento týden objevilo více než rok staré video zachycující konflikt mezi strážníky a řidičem, který parkoval v pěší zóně na Václavském náměstí. Protože muž podle strážníků odmítal předložit doklady a nespolupracoval, svalili ho na zem a spoutali.



Fotograf Kevin Ebi se vydal do prérie fotit lišky. Na rozdíl od šelmy se mu podařilo ukořistit jedinečný úlovek. Před jeho očima se o králíka utkala liška s orlem bělohlavým. Drama se událo šest metrů nad zemí a fotografovi zajistilo světovou slávu.



Netradiční pohled se naskytl Pražanům i lidem v Česku, jimiž nad hlavami proletěla největší komerční vzducholoď světa Zeppelin NT. Na iDNES.tv jste mohli sledovat také přímý přenos z příletu i z kabiny. I tento záznam se stal jedním z nejsledovanějších videí tohoto týdne.



Socky se tentokrát natolik odvázaly, že musely ještě jednou do střižny. Podíváme se do Windsoru, Bílého domu a spolu s Milošem Zemanem i do krásné Orlové, kde autor satirického pořadu Dominik Vršanský zavzpomíná na své první krůčky v showbyznysu.