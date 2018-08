VIDEA TÝDNE: Připomínka 50. výročí okupace, Řepkův trest za pornoútok a bojový robot

Je to letos už 50 let, kdy Československo obsadila vojska pěti „spřátelených armád“. Pro obyvatele to byl šok, v Československu stříleli po civilních obyvatelích stejní vojáci, kteří přišli osvobodit zemi v roce 1945. Mnozí Rusové ještě dodnes nevidí na vojenském zásahu v sousední zemi nic špatného, pro Čechoslováky to byla opravdová tragédie.

Úřady v pondělí zveřejnily další video zachycující sekundy před pádem janovského mostu. Na záběrech jsou vidět projíždějící auta pod mostem, v dalším okamžiku se dva pilíře mostu hroutí a mizí v oblaku prachu. Jen o vlásek uniklo několik lidí i zvířat. Tragédie si vyžádala 43 životů.

Městský soud v Brně potrestal ve čtvrtek bývalého fotbalistu Tomáše Řepku (44) a jeho přítelkyni Kateřinu Kristelovou (38). Oba podle verdiktu zaútočili loni na internetu na Řepkovu bývalou manželku Vlaďku Erbovou (37), vydávali se za ni a jejím jménem nabízeli sexuální služby.



Koncept pohyblivého antropomorfního robota představil na veletrhu Armija 2018 ruský koncern Kalašnikov. Podle představitelů firmy by měl v budoucnosti plnit konstrukční i bojové úkoly. Výrobce nejznámější pušky na světě tak potvrdil, že se už dávno nesoustředí jen na vývoj střelných zbraní.



Vzdává jim hold, bez vulgarity, decentně, s nadhledem. Již několik let. Pro vydání kalendáře Zadečky 2019 vzal fotograf Jan Svoboda krásné dívky k bazénu.