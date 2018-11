Ministr odvolal šéfku VFN v Praze. Kvůli kšeftům s lobbistou

Horáčka stíhá policie za rozsáhlé manipulace zakázek ve zdravotnictví.



Pojítka na Horáčkovu společnost První chráněná dílna vyšla najevo při auditu, který Vojtěch zadal potom, co koncem června policisté provedli masivní zásah v pražských nemocnicích Na Bulovce a na Františku či v zdravotnických zařízeních Středočeského kraje.

Ve vazbě s Horáčkem tehdy skončila i někdejší ředitelka Bulovky Andrea Vrbovská, která s lobbistou udržovala blízké kontakty a jemu spřízněné firmy tam získávaly za podezřelých okolností zakázky za desítky milionů. Zásadní pochybení za stamiliony pak potvrdil i audit Bulovky, o kterém nedávno MF DNES referovala (více čtěte zde).

Podle Vojtěcha ovšem další pražská nemocnice fungovala podobně.

„Okolnosti kolem Všeobecné fakultní nemocnice se velice podobají okolnostem kolem Nemocnice Na Bulovce, které jsou stále postupně rozkrývány orgány činnými v trestním řízení. Významným dodavatelem Všeobecné fakultní nemocnice je První chráněná dílna a další společnosti, které jsou spojeny s trestně stíhanou osobou z kauzy „Bulovka“,“ konstatoval Vojtěch.

Podle něj potenciální škody šplhají do desítek milionů korun a ministerstvo tak kvůli závažnosti zjištění rovnou podalo trestní oznámení.

Jako důvod odvolání Juráskové označil Vojtěch ztrátu důvěry v ní. Ministerstvo na její pozici chce nyní vypsat výběrové řízení. Dočasně ji nahradí její zástupce Jan Bříza.

Nyní už bývalá ředitelka ale jakákoliv pochybení odmítá. „Nebudeme zacházet do podrobností, ale s uvedenými důvody se VFN neztotožňuje,“ vzkázala Jurásková přes mluvčího VFN Filipa Brože.

Zatraceně drahý úklid

Jde o pokračování série pádů vlivných šéfů nemocnic kvůli vazbám na stíhaného lobbistu. Společně s Horáčkem policie dříve obvinila i bývalou šéfku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou, jejího nástupce Františka Nováka či exředitele Nemocnice Na Františku Roberta Zelenáka.

Ministerský audit ale potvrzuje, že vliv Horáčka sahal i do další velké pražské nemocnice. MF DNES se podařilo zjistit, na co přesně ministerští úředníci ve VFN přišli.

O co jde v kauze Horáček Někdejší náborář černých duší do ČSSD Horáček, který je mimo jiné odsouzen za pojišťovací podvod, je dle serveru iRozhlas.cz stíhaný za manipulaci tendru na úklid Nemocnice Na Bulovce za 149 milionů korun .



. V další větvi ho vyšetřovatelé viní i z manipulace zakázky na stravování v Nemocnici Na Františku v hodnotě 33 milionů korun .



. V obou případech podle policistů Horáček žádal milionové úplatky. Celkem podle nejnovějších informací policisté stíhají 12 lidí a čtyři firmy .



. Analýza MF DNES rozkryla síť hned patnáctky firem blízkých Horáčkovi , které dodávaly od aut až po úklid řadě veřejných institucí.



, které dodávaly od aut až po úklid řadě veřejných institucí. Řada zakázek, které Horáček získal, přitom má shodné znaky. V mnoha případech je nedělají ty firmy, které je vyhrály, ale obratem je svěří najatým subdodavatelům . MF DNES přitom dohledala mnohé případy, kdy díky lepší ceně původně v zakázkách zvítězily úplně jiné firmy. Ty se ale milionů následně nevysvětlitelně vzdaly ve prospěch Horáčka .



. MF DNES přitom dohledala mnohé případy, kdy díky lepší ceně původně v zakázkách zvítězily úplně jiné firmy. Ty se ale . Horáček přitom při svém podnikání šermoval nejen známostmi s šéfkou Bulovky Andreou Vrbovskou, ale i dalšími jmény potenciálně vlivných žen . V jeho kancelářích se na jednáních osobně objevovala také sestra středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) . Pavlína Kuncová přitom působí také jako asistentka dvou středočeských poslanců za ANO. V kraji tak platí za vlivnou postavu.



. V jeho kancelářích se na jednáních osobně objevovala také sestra středočeské hejtmanky . Pavlína Kuncová přitom působí také jako asistentka dvou středočeských poslanců za ANO. V kraji tak platí za vlivnou postavu. A policisté nyní vyšetřují tendry, které vypisovaly právě středočeské domovy pro seniory a Horáček v nich za nejasných okolností bodoval. Hejtmanka Jermanová popírá, že by na ni Horáček měl například prostřednictvím její sestry jakýkoliv vliv .



. Pro Horáčka pracovala i manželka expremiéra Petra Paroubková. Obdobně Horáček užíval i jméno exministryně práce Jaroslavy Němcové (ANO).



Vojtěch po vypuknutí kauzy Horáček podřízeným nemocnicím zadal, aby reportovaly všechny smlouvy, které uzavřely s Horáčkovou firmou První chráněné dílna. VFN ovšem to, že společnost v nemocnici vyhrála tendr na úklid za stamiliony korun na 4 roky, „zapomněla“ nahlásit. Odhalila to až hloubková kontrola.

Horáček se totiž o zakázku ucházel nikoliv jako První chráněná dílna, ale pod hlavičkou sdružení, které vytvořil s firmou Centra a pojmenoval ho VFN Úklid.

Do soutěže se společně s lobbistou přihlásili ještě další dva konkurenti. Jedním z nich bylo další sdružení vedené firmou MW Dias. Té přitom podle policie Horáček zajistil vítězství v tendru na úklid Na Bulovce o několik měsíců později. A za to měl dle konstrukce vyšetřovatelů vyfasovat úplatek 7,2 milionu korun. On se hájí, že šlo jen o běžnou obchodní provizi. Už dříve o tom informoval o server iRozhlas.cz.

Ve VFN ale díky nejnižší nabídnuté ceně vyhrálo Horáčkovo sdružení - nabídl 231 milionů korun. A ředitelka Jurásková se sdružením vloni v květnu uzavřela smlouvu.

Kontroloři ovšem zjistili, že tím příběh neskončil. Letos v únoru totiž nemocnice dobrovolně podepsala dodatek, který celkovou cenu zakázky zvyšuje na 253 milionů. A to je více, než v původním výběrovém řízení nabídl nejdražší uchazeč, kterého Horáčkovo sdružení díky nejnižší ceně porazilo. Pokud by takovou cenu nabídlo jeho sdružení na začátku, vůbec by nevyhrál.

Dodatek dle auditorů uzavřela nemocnice nezákonně. „Jednání zadavatele je v přímém rozporu se zásadami hospodářské soutěže a zároveň obchází smysl zákona, kterým má být umožněna kontrola vynakládání veřejných prostředků,“ konstatuje audit.

Nemocnice se hájí, že cenu zvyšovala kvůli nárůstu minimální mzdy. Kontroloři ale argumentují, že to tak velký skok v částce neopodstatňuje.

Není to jediná zakázka, kterou ve VFN První chráněná dílna získala za podezřelých okolností. Kontroloři také poukázali na to, že do nemocnice dodávala rouškovací sady za miliony, navzdory tomu, že na to vůbec neměla kvalifikaci, a nemocnice tak firmu měla vyloučit.



Pavučina firem kolem lobbisty Horáčka

MF DNES už dříve popsala rozsáhlou pavučinu firem blízkých Horáčkovi, které masivně získávaly veřejné zakázky, ty ale nedělaly a obratem je svěřovaly subdodavatelům. A nešlo jen o zdravotnictví.

A tak zatímco policejní vyšetřovatelé Horáčka poslali do vazby, jejich kolegové například jezdí v autě, které Horáčkova firma policii dodala za 2,4 milionu. Firma lobbisty také za 15 milionů hlídá i kanceláře antimonopolního úřadu, který dohlíží na regulérnost veřejných zakázek nebo za 150 milionů dodává uniformy pro pražský dopravní podnik.

Horáček stále zůstává ve vazbě. Ač původně složil 10 milionů a plánoval, že 35. narozeniny oslaví na svobodě, podle serveru iRozhlas.cz nakonec soud rozhodl opačně, protože se Horáček pokoušel v dopisech a telefonicky z vazby podle státního zástupce ovlivňovat svědky.