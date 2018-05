Vězeňské hospice v USA se přeplňují seniory, musejí v nich pracovat i vrazi

Vězeňská nemocnice California Medical Facility se nachází necelých devadesát kilometrů od San Francisca. V roce 1993 otevřeli hospic, ve kterém umírali především mladíci trpící komplikacemi spojenými s AIDS. V současnosti však na sedmnácti postelích hospicu leží šedivějící muži postiženi nemocemi jako rakovina či Alzheimer.

Pečují o ně zhruba dvě desítky takzvaných pracovníků pastorační péče, zpravidla usvědčených vrahů, kteří si ve věznici odpykávají vlastní doživotní tresty. Čistí pacientům zuby, masírují jim končetiny, předčítají knihy, převlékají zašpiněné matrace a pomáhají zdravotnickému personálu.

„Smrt může sbližovat,“ domnívá se sedmadvacetiletý Kevion Lyman, který si v kalifornské vesnici odpykává devatenáct let za pokus o vraždu. S kolegy proto raději nezjišťuje, proč jsou jejich pacienti ve vězení. Bojí se, že kdyby to věděli, ovlivnilo by to kvalitu jejich péče.

Lymanův kolega Kao Saephanh prací v hospicu hledá spasení. „V minulosti jsem udělal spoustu špatných věcí. Teď se cítím, že můžu udělat něco dobrého a pokusit se to s ním urovnat. Je to křesťanské,“ vysvětuje. V sedmnácti zabil muže na halloweenské oslavě. „Nikdy jsem nikoho neviděl umřít. Kromě toho, když jsem to udělal já, když jsem zastřelil toho muže,” popsal. Ve vězení je dvanáct let, v hospicu pracuje jako holič.

Péče o umírající učí soucitu

Získat práci v kalifornském vězeňském hospicu však není úplně snadné. Zájemci musí projít sérií pohovorů a kontrol, také musí podstoupit namátkové testy na drogy. Kromě etikety musí absolvovat i sedmdesátihodinový předběžný výcvik v oblasti paliativní péče.



Úspěšní kandidáti slouží v hospicu deseti až patnáctihodinové směny sedm dní v týdnu. Jde přitom o jednu z nejhůře placených prací - za hodinu si vězni vydělají mezi 15 až 32 centy (v přepočtu zhruba 3 až 7 korun), informoval The New York Times.



Na program dohlíží presbytariánský kaplan Keith Knauf. Věří, že péče o umírající učí soucitu. Dokazuje to i svou statistikou, od začátku programu věznici opustilo 250 vězňů, kteří se zapojili do práce v hospici. Žádný z nich se za mříže nevrátil kvůli závažnému zločinu, jen tři se ve vězení znovu objevili a to kvůli méně zavážným činům.

Podle Knaufových propočtů je míra recidivity díky programu 1,2 procenta. Celostátně se přitom do věznic během následujících osmi let od propuštění vrátí až čtvrtina trestanců.

V roce 1993 obývalo americké státní věznice přes 26 tisíc lidí starších 55 let. V dalších více než dvaceti letech číslo rapidně narostlo - v roce 2013 bylo ve vězení téměř 132 tisíc lidí v této věkové kategorii, o tři roky později jich bylo přes 164 tisíc.

Počet starších vězňů se bude ještě zvyšovat, většina současných vězňů ve středním věku si totiž odpykává mnohaleté tresty, informovala The Osborne Association. Do roku 2030 by množství lidí nad 55 let zavřených ve státních a federálních věznicích podle propočtů přesáhne 400 tisíc, bude to více než třetina všech amerických vězňů.