Desítky teroristů opustí francouzské věznice. Mnozí jsou nenapravitelní

O novém bezpečnostním riziku informoval pařížský prokurátor pověřený stíháním teroristů François Molins. V pondělí řekl televizi BFMTV, že země stále čelí významné hrozbě od příznivců Islámského státu (IS) mezi francouzskými občany.

„Z vězení vyjdou lidé, kteří nejenže svých činů nelitují, ale během svého pobytu ve vězení se ještě víc zatvrdili,“ upozorňuje prokurátor. Podle dat Centra pro analýzu terorismu, které se zaměřilo na lidi odsouzené v souvislosti s terorismem páchaným v Iráku a Sýrii, bude už letos propuštěno pětadvacet lidí a příští rok dalších sedmnáct.

Data Centra pro analýzu terorismu ukazují, jak byli a budou propouštěni francouzští vězni odsouzení za zločiny související s terorismem v Sýrii a Iráku:

Od atentátů je každý navrátilec z Iráku a Sýrie terorista

Jedním z důvodů, proč teď teroristé začínají ve velkém opouštět vězení, je podle Molinse i fakt, že byli odsouzeni v době, kdy se za jejich prohřešky dávaly nižší tresty.

„Před rokem 2016 jsme to nekriminalizovali, protože jsme si neuvědomovali hrozbu Daeše (IS). Ale po atentátech všechny, kteří odešli do irácko-syrské oblasti s cílem připojit se k Daeš, považujeme za vinné ze spolčení s teroristickou organizací, díky čemuž je můžeme stíhat,“ dodal Molins.

Podle něj se neví o dalších zhruba šesti až sedmi stech francouzských extremistech, kteří působili v Iráku a v Sýrii v době, kdy tam IS ovládal značná území. Předpokládá se však, že mnozí přišli v bojích o život.

Podle francouzských úřadů jsou pravděpodobně mezi mrtvými i organizátoři útoků v Paříži z listopadu 2015. Jediného přeživšího podezřelého pachatele, Salaha Abdeslama, čeká v Paříži soud.