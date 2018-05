Veverky v Nebrasce se k sobě přilepily ocasy, pomohli jim až specialisté

Na zamotaná zvířata upozornil pracovníky útulku muž, který před domem zaslechl skučení. „Vypadalo to jako přetahovaná. Každá veverka mířila jiným směrem,“ komentoval pro Omaha World-Herald Craig Luttman.

„Ocásky zalepené pryskyřicí se mladým veverkám zamotaly během dovádění poblíž jejich hnízda,“ vysvětlila situaci výkonná ředitelka centra Nebraska Wildlife Rehab Laura Stastná. Veverky jsou podle ní asi osm měsíců staré.

Stastná podala zvířatům ještě před odstraněním části zalepených chlupů slabé léky proti bolesti. Uvedla, že ocasy některých veverek jsou mírně poraněny. Během několika týdnů ale budou zvířata v pořádku a budou se moci vrátit do volné přírody.

„Bylo štěstí, že si veverek někdo všiml a přivolal pracovníky zvířecího útulku, kteří je předali do naší péče. Kdyby zůstaly zamotané, pravděpodobně by zemřely na vyhladovění nebo by je usmrtil nějaký predátor. Byly by pro něj velmi snadnou kořistí,“ dodala ředitelka.

Stastná také uvedla, že případ zamotaných veverčích ocasů není první, který její tým řešil. S podobnými případy se prý setkává zhruba jednou ročně. Na vině je ve většině případů právě míza stromů, která snadno zalepí srst a zvířata se tak dostávají do svízelných situací.