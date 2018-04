Po levnějším jízdném studentů a důchodců zkouší STAN pomoci všem

Změna může mít dvojí efekt. První se může promítnout do ceny jízdenek. „To ale nikdy nemůžete zaručit. Nejde to nařídit, nemáme regulovanou ekonomiku, ale ten prostor, aby se to stalo, ten tím umožníte,“ řekl iDNES.cz šéf poslanců hnutí Jan Farský, jehož podpis je také pod návrhem.

„Je to možné, že by se jízdné mohlo snížit, ale každopádně nedojde k tomu, co jinak hrozí, že by se navyšovalo,“ vysvětluje hlavní autorka návrhu Věra Kovářová.

Poslanci ve zdůvodnění svého návrhu píší, že pokud by ke snížení cen nedošlo, mohou být prostředky neodvedené na DPH využity ve prospěch rozvoje veřejné dopravy či posloužit také pro navýšení mezd řidičů ve veřejné dopravě. Jde asi o 930 milionů korun ročně. „Kromě toho máme osmou nejvyšší sazbu DPH v Evropské unie,“ řekla Kovářová.

Farský popírá, že by s tímto nápadem STAN přišel kvůli tomu, že vláda se minulý týden rozhodla, že od červnové změny jízdního řádu vlaků zaplatí penzisté nad 65 let a studenti ve vlacích i v autobusech o tři čtvrtiny méně, než dosud. „Ne, ne, s tím naše poslankyně Kovářová chtěla přijít už v prosinci, kdy se ještě o této slevě pro důchodce a studenty vůbec nemluvilo,“ uvedl Farský. Návrh STAN nyní projedná vláda a potom ho začnou schvalovat poslanci.