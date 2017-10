Syn Špinarové odmítl převzít vyznamenání, které chtěl Zeman zpěvačce udělit

Kancelář prezidenta proto kontaktovala zpěvaččina syna Adama Pavlíka, ten však vyznamenání in memoriam nechce převzít.

„Ano, odmítl jsem to, je to pravda,“ potvrdil iDNES.cz Pavlík. „Moje matka nedělala kariéru kvůli nějakým cenám. Sama by pro vyznamenání na Hrad nešla, proto tam nepůjdu ani já. To, že cenu předává pan Zeman, který to navíc určitými jmény celkem degradoval, je další důvod, proč jsem to odmítl,“ uvedl Pavlík.

Podle jeho slov ho po odmítnutí kontaktovali Zemanovi známí, kteří se ho snažili přesvědčit, aby vyznamenání převzal. „Připadalo mi to směšné a trochu jsem se ‚zabejčil‘, když mi říkali, jak si to můžu dovolit. Jsem ve svobodné zemi, mohu se přece rozhodnout, jak chci,“ dodal. Nechtěl ale uvést, kdo z okolí prezidenta Zemana ho kontaktoval.

Nabídku prý neodmítl hned, nad rozhodnutím nějakou dobu přemýšlel a rozhodl se po konzultaci s rodinou. Kanceláři prezidenta pak svoje rozhodnutí sdělil telefonicky. „Pro moji mámu bylo důležité, že ji lidé měli rádi a chodili na její koncerty, toto je zbytečné,“ dodal.

Ovčáček podle ČTK uvedl, že prezidenta k vyznamenání Špinarové vyzývali občané. „Její syn to však odmítl, a na seznamu oceněných proto nebyla,“ uvedl.

Prezident uvedl, že chce zpěvačku při ceremoniálu 28. října vyznamenat, už když byl na návštěvě v Moravskoslezském kraji na začátku září.

Věra Špinarová zemřela letos v březnu ve věku 65 let poté, co ji na koncertu postihla zástava srdce.