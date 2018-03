Venezuelu drtí tuberkulóza. Zapomenutá nemoc se vrátila ještě silnější

Vyhladovělé a zchudlé Venezuelany stihla další rána. Tuberkulóza. Nákaza se šíří napříč sociálními vrstvami a zhroucený zdravotnický systém nemá sílu, aby hrozící epidemii zastavil. Nejsou potřebné testy ani léky. Nemoc se navíc podle listu The New York Times může s prchajícími Venezuelany lehce rozšířit i do sousedních zemí.