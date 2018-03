Sedmnáctiletý mladík dostal za útoky kyselinou v Londýně 10,5 roku vězení

Na deset a půl roku poslal v pondělí britský soud do vězení sedmnáctiletého chlapce, který loni v červenci zaútočil kyselinou na šest lidí. Motivem jeho činu byla snaha připravit napadené o jejich motorky. Kdyby ho soud soudil jako dospělého, strávil by za mřížemi dvacet let.