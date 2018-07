Britské tajné služby nasazují proti gangům děti, dokážou toho zjistit víc

Podle sněmovního výboru jsou některé z těchto dětí mladší šestnácti let. Nový návrh vlády měl dobu jejich práce bez opakované registrace prodloužit z jednoho na čtyři měsíce.

„Obáváme se, že umožnit mladistvým, aby se delší dobu podíleli na činnosti tajných služeb spojené s vážnými zločiny, může ohrozit jejich duševní a fyzické blaho,“ řekl podle deníku The Guardian výbor v čele s konzervativcem Lordem Trefgarnem. Informace ve zveřejněné zprávě naznačují, že stát děti využívá nejen k tomu, aby dodávaly informace policii, ale úkolují je rovněž tajné služby.

Projednávaná změna měla zbavit úřady povinnosti neustále obnovovat povolení, bez kterého nemohly děti zaměstnat. To údajně za stávajících podmínek „vyprší příliš brzy“ zejména v případech, kdy „mladistvý není schopen v jednom měsíci zadaný úkol dokončit“.

Podle ministerstva vnitra by povolení měli vysocí úředníci každý měsíc pouze kontrolovat a měli by být oproštěni od povinnosti podstupovat složitou administrativní proceduru. Opatření má zajistit blaho a bezpečnost dítěte a úředníkům údajně umožní, aby dohlédli na to, zda nasazení dítěte zůstává „nezbytné a přiměřené“.

Britský ministr pro vnitřní bezpečnost Ben Wallace ve zveřejněné korespondenci se sněmovním výborem napsal, že mladiství pracující pro tajné služby mají často „jedinečný přístup k informacím“, zejména v případě kriminálních gangů.

„Může být velmi těžké získat důkazní materiál o gangu, pokud se nám do něj nepodaří proniknout s pomocí mladistvého tajného agenta. Ti mohou také vyšetřovatelům poskytnout širší vhled například do toho, jak mezi sebou mladí lidé v takových skupinách komunikují,“ napsal Wallace podle britského listu The Guardian.

Místo toho, aby jim pomohli, pošlou je zpátky do gangu

Bývalý policista v utajení Neil Woods, který v minulosti vyšetřoval drogové gangy ve Velké Británii, deníku řekl, že si byl nasazování dětí jako tajných agentů vědom. Je to podle něj však výjimečné a nebezpečné. „Jsou to v podstatě děti, které chytili (s drogami), a místo toho, aby jim pomohli, pošlou je tam zpátky,“ řekl.

Varoval také, že povolení takové činnosti představuje zvýšené riziko pro všechny mladistvé zapletené v obchodu s drogami, které vůdce gangu považuje za postradatelné. „Jakmile si budou gangsteři myslet, že je v jejich kruzích víc špionů, zvýší se míra násilí a teroru, aby se ujistili, že se jejich lidé bojí víc jich, než policejních manévrů,“ sdělil Woods deníku The Guardian.

Právní důstojnice z nevládní organizace Rights Watch o zaměstnávání dětských špionů prohlásila, že „záměrné vystavování dětí terorismu, zločinu či kruhům, kde jim hrozí sexuální zneužití - navíc potenciálně bez souhlasu rodičů - je přímo v rozporu s vládními závazky v oblasti lidských práv“.

„Je to urážka vládních bezpečnostních nařízení, které vyžadují, aby naše veřejné orgány pomáhaly dětem zločinu uniknout, ne zanořovat je do něj ještě víc,“ dodala.