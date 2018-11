Český řidič kamionu pašoval do Británie pistole s municí. Odsedí si osm let

Britský soud poslal na osm let do vězení českého řidiče nákladního automobilu, v němž převážel deset pistolí a munici. Muž zadrželi 1. září poté, co lodí připlul z Nizozemska do přístavu Killingholme na východním pobřeží Anglie.