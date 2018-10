Příroda místo léků. Skotští lékaři předepisují pacientům procházky

Projekt, na němž spolupracuje zdravotnická organizace NHS Shetlandy společně se skotskou organizací na ochranu přírody RSPB, je první svého druhu ve Velké Británii. Jeho cílem je ukázat lidem, že jim pobyt na zdravém vzduchu může pomoci při léčbě mnoha nemocí i výrazně zlepšit jejich duševní zdraví.

Lékaři společně s ochránci přírody sestavili kalendář sezonních aktivit, ten pacientům pomůže při rozhodování, co venku podniknout. Na výběr je například procházka po pláži, sbírání mušlí nebo pozorování vyder. V říjnu seznam doporučuje fotografování hub či pozorování migračního chování velryb.

„Chceme lidem pomoci, aby si uvědomili, že příroda může mít zásadní přínos pro jejich zdraví. Lékaři mohou pobyt v přírodě předepsat podle svého uvážení,“ říká Karen MacKelvieová z RSPB.

Pilotní verze projektu podle listu The Press and Journal odstartovala před rokem v ordinaci praktického lékaře ve Scalloway a po úspěšném testování se nyní rozšíří do všech deseti ordinací praktických lékařů na Shetlandech.

„Projektu se určitě zúčastním. Nabízí nemocným možnost propojit se s přírodou a zkusit ke svým zdravotním problémům přistoupit bez pomoci léků,“ myslí si lékařka Chloe Evansová ze zdravotního centra ve Scalloway.

Pozitivní účinky přírody na lidské zdraví prokázala loňská studie výzkumníků z univerzity v Harvardu, podle které život v zeleni může lidem pomoci žít delší život a zlepšit jejich duševní zdraví. „Studie prokázaly, že už patnáct minut denně strávených v přírodě sníží hladinu stresu nebo zlepší krevní tlak, potvrdila televizi CNN lékařka Nooshin Razaniová z nemocnice v Oaklandu.

„Díky předpisu vidíme v našich přírodních rezervacích lidi, kteří by jinak nepřišli. Pomáhat lidem ve spojení s přírodou je skvělý způsob, jak je zároveň inspirovat k její ochraně,“ myslí si MacKelvieová.

Ačkoli podle tvůrců „přírody na předpis“ je projekt teprve v začátcích, je možné, že se časem rozšíří napříč Velkou Británií.