Británie si chce po brexitu Poláky nechat. Varšava je ale chce zpátky

Na první pohled to vypadá, jako by pro polskou vládu bylo nejdůležitější zajistit, aby milion imigrantů z Polska mohl žít ve Velké Británii i po brexitu stejně jako předtím.

„Prioritou vlády je zajištění práv Poláků co možná nejširším způsobem,“ prohlašuje polská vláda strany Právo a spravedlnost. Ve skutečnosti však polský kabinet usiluje o to, aby se co největší část Poláků z Británie vrátila domů.



Ukázalo se to i při návštěvě britské premiérky Theresy Mayové ve Varšavě, která se uskutečnila těsně před Vánocemi. Tehdy to vypadalo, jako by si s polským premiérem Mateuszem Morawieckým vyměnili role.

„Velice vysoko si ceníme polských občanů i občanů jiných zemí Evropské unie, kteří žijí ve Velké Británii a pomáhají rozvoji naší země. Chceme, aby mohli zůstat, a umožníme jim to,“ uvedla britská premiérka.

Jenže místo očekávaného poděkování se premiér polské vlády Morawiecki spíše ohradil. „Paní premiérko, v jistém smyslu vám chci poděkovat za to, že jste řekla, že byste chtěla, aby milion polských občanů zůstal ve Velké Británii,“ uvedl Morawiecki. „Já ale mohu říci, že bych chtěl, aby se ten milion Poláků vrátil do Polska,“ řekl šéf polské vlády. „V tom se viditelně různíme.“

Morawiecki na postu polského premiéra nahradil v prosinci tehdejší šéfku vlády Beatu Szydlovou, s níž si vyměnil své dosavadní místo vicepremiéra kabinetu. Není to poprvé, co Morawiecki řekl, že nechce, aby Poláci v Británii zůstali.

Už loni v lednu, když byl na návštěvě Spojeného království, přemlouval příslušníky polské komunity, aby se vrátili do vlasti. „Polsko vás potřebuje a čeká na vás,“ uvedl Morawiecki před polskými studenty, kterých je v Británii mnoho tisíc. „Potřebujeme novou generaci polských vědců, manažerů, úředníků, kteří dají polským firmám i úřadům nového ducha,“ lákal Morawiecki.

Polsko se lepší, ale málo

Nejde jen o slova. V Polsku je rekordní počet volných míst, nezaměstnanost je kolem šesti procent a firmy často marně shánějí specialisty. Na podporu mladých rodin zavedla vláda program 500 plus, který dává přes 3 300 korun na jedno dítě. Stát rovněž mladým usnadňuje pořízení bytů.

Srovnatelné platy sice Polákům po návratu nikdo nenabídne, ale jak argumentuje vláda, v Polsku je více než třikrát levnější život. Většina Poláků v Británii je k tomuto lákání skeptická.

Server Money.pl citoval počítačovou expertku Aniu, která žije ve Velké Británii už devátým rokem. „Samozřejmě i v Polsku bychom našli dobrou práci, ale tady je daleko více nabídek,“ říká.

Další britští Poláci uvádějí, že i přes vyšší ceny jim z platů zbude v Británii mnohem víc peněz. A i standard sociální pomoci je přes zlepšení situace v Polsku v Británii mnohem vyšší.