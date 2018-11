Britské úřady řeší třicetiletého žáka ve škole, asi jde o migranta

Ministerstvo v prohlášení uvedlo, že podobné individuální případy zpravidla nekomentuje a blíže vyjádřit se nechtěla ani škola.



„Jak je možné, že na matematiku s námi chodí třicetiletý muž?“ napsal jeden z žáků na sociálních sítích v příspěvku, který doprovodil snímkem. Podle některých studentů, které citoval britský tisk, muž o svém věku úřadům lhal, aby získal přístup ke vzdělání.

'How's there a 30-year-old man in our maths class?' School reports 'asylum seeker' pupil to the Home Office after parents and classmates claimed he was 'lying about being 15 to get GCSEs' https://t.co/7xcRYb7iVv via @MailOnline #Ipswich #Suffolk