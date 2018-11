Vyjednávači dosáhli předběžné dohody o brexitu, oznámila britská vláda

Mluvčí týmu unijních vyjednavačů nechtěl technickou shodu nad textem dohody komentovat a odkázal na pravidelnou středeční tiskovou konferenci Evropské komise. Ve středu je v Bruselu na 15:00 SEČ, tedy na stejný čas jako schůze britské vlády, svoláno jednání velvyslanců 27 zemí EU, bez Británie.

Britská média zdůrazňují, že další osud brexitové dohody je nyní především v rukou britské vlády, která ale není v této otázce jednotná. Podle bulvárního deníku The Sun si premiérka Mayová bude v úterý večer zvát jednotlivé ministry a bude se pokoušet získat je na svou stranu.

Pokud je předběžná dohoda taková, jak se zdá, hrozí britské vládě pád, prohlásil v reakci britský euroskeptický konzervativní poslanec Iain Duncan Smith. Kritické hlasy zazněly i od dalších členů vládní Konzervativní strany, kteří jsou zastánci naprosté odluky od unijních struktur, takzvaného „tvrdého“ brexitu.

Podle Smithe se vláda dostane bezpochyby do potíží, pokud je v dohodě opět to, co je pro část konzervativců nepřijatelné. Bývalý ministr zahraničí a poslanec Boris Johnson, který je jedním z nejhlasitějších zastánců „tvrdého“ brexitu, uvedl, že až bude dohodu schvalovat parlament, nepodpoří ji. Přiznal nicméně, že podrobnosti dokumentu nezná.

Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn podle agentury Reuters prohlásil, že dohodu prostuduje, až bude k dispozici, ale že „pravděpodobně nebude pro zemi dobrá“.

Místopředseda severoirské strany DUP Nigel Dodds, o níž se Mayové menšinové vlády opírá, na otázku, zda DUP bude hlasovat proti dohodě, uvedl, že strana zatím vyčká. Britská média ale považují za pravděpodobné, že DUP dohodu nepodpoří.

BBC uvádí, že dokument má zhruba 600 stran a pouze několik stránek má doprovodná politická deklarace.

Pokud bude britská vláda s textem dohody souhlasit, měli by ho velmi rychle dostat také zástupci vlád ostatních 27 zemí Evropské unie. Následovat by pak v rychlém sledu měla potřebná přípravná jednání, včetně mimořádně svolané Rady pro všeobecné záležitosti, zřejmě na počátku příštího týdne.

Cílem totiž je, alespoň tak se o tom v minulých dnech v Bruselu uvažovalo, svolat mimořádnou schůzku šéfů států a vlád sedmadvaceti zemí, která by z unijní strany text potvrdila, ještě do konce listopadu. Část premiérů a prezidentů zemí EU totiž následně zamíří na summit G20, který se 30. listopadu a 1. prosince koná v Argentině.

Řádný summit EU, který by byl nejzazším momentem pro potvrzení domluvené rozvodové smlouvy, už je svolaný na 13. a 14. prosince s nabitým programem.

Společně s textem dohody o britském odchodu by měl summit EU27 potvrdit i text politické deklarace, která je základem pro podrobné rozhovory o budoucí podobě vzájemných vztahů poté, co v prosinci 2020 skončí přechodné období.