Britové mění svůj postoj k imigrantům z EU, obávají se dopadů brexitu

9:47 , aktualizováno 9:47

Průzkum společnosti NatCen ukazuje, že počet lidí ve Velké Británii, kteří mají přistěhovalce za ekonomický přínos strmě narostl, a to na 47 procent. Ještě před třemi lety si to přitom myslela jen třetina Britů. Lidé se naopak obávají toho, co bude pro ekonomiku země znamenat brexit a jestli jim zaměstnanci z řad evropských imigrantů nebudou v podnicích chybět.