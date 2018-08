Atentátnice bývají oběti sexuálního násilí, Britové míří s pomocí do Afriky

Britský ministr obrany Gavin Williamson v rozhovoru pro deník The Guardian oznámil, že první speciálně trénovaná jednotka Velké Británie bude bojovat proti čím dál častějšímu užívání žen coby sebevražedných atentátnic.

Operovat bude v Somálsku nebo Keni a časem by se mohl vydat i do Nigérie.



Cílem je naučit země pomáhat obětem sexuálního násilí, což nejsou jen ženy, ale i děti. Ty se pak často stávají dětskými vojáky a Britové nyní chtějí místním armádám vysvětlovat, že i tyto děti jsou oběťmi ozbrojených konfliktů a mají svá práva tak jako ostatní, přestože je velitelé vidí především jako hrozbu.

Místní vojáci by se tak měli naučit, jak jednat s ženou, kterou znásilňovali islamisté, nebo jak mluvit s dítětem, které bylo přinuceno přidat se k džihádu. Od jednotky si Británie údajně slibuje také zisk informací o tom, co se v místních komunitách děje a jak místní teroristé fungují.

Jednotka, ve které budou i vojačky, by se do východní Afriky měla vydat v nejbližších týdnech. Cílem je mít nakonec i v každé místní hlídce alespoň jednu ženu. „Ženy a dokonce děti jsou čím dál častěji používány jako sebevražední atentátníci, takže nejde jen o získání informací, ale i o vyhledávání lidí. A mít ženu na hlídce vám dává tuto možnost,“ míní Williamson.

Nejdříve by jednotka měla působit v Somálsku, Etiopii a Keni. V této části černého kontinentu řádí především skupina islámských radikálů aš-Šabáb, která na místní obyvatele spáchala už několik krvavých teroristických útoků. Později by se však britští vojáci mohli zapojit i v Nigérii, která bojuje proti islamistům z Boko Haram.

Ministr však podotkl, že „není tak naivní“, aby si myslel, že jedna britská jednotka může změnit přístup k ženám v dotyčných zemích. „Ale to, že je to těžké, ještě neznamená, že bychom to neměli zkusit. Čím více každou zemi přimějeme, aby o tom mluvila, tím větší šanci na změnu máme,“ dodal s tím, že bude nová jednotka ohleduplná k místní kultuře.