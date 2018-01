Velbloud způsobil v poušti další smrtelnou nehodu, Izrael plánuje čipování

„Viděli jsme velblouda a nedaleko auto kompletně zničené. Vypadalo to, jako kdyby se několikrát převrátilo. Vytáhli jsme z něj pět pasažérů, zhruba třináctiletý chlapec však neměl puls a nedýchal. Pokusili jsme se o resuscitaci, ale přímo na místě jsme ho museli po chvíli prohlásit za mrtvého,“ říká zdravotník izraelské záchranné služby Magen David Adom.

Chlapec se svými blízkými podle listu The Times of Israel právě jel na rodinnou oslavu, když jim do cesty vběhl velbloud. Ke kolizi u městečka Mitzpe Ramon v Negevské poušti se poté ještě připletl vůz izraelské armády a celkem měla nehoda kromě jedné oběti dalších osm zraněných.

Průměrně velbloudi od roku 2007 způsobili pětadvacet nehod ročně, mnohdy podobně tragických. Teď už je bilance o něco nižší, každá nehoda je však tragédie, míní Avi Azulai z izraelského Národního úřadu pro dopravní bezpečnost. „Rozdíl mezi smrtí a zraněním je otázkou (ne)štěstí,“ uvedl pro The Jerusalem Post.

Majitelé velbloudům raději uříznou ucho

Nehody přivedly izraelské zákonodárce k nápadu, že by beduíni měli svých zhruba 3,5 tisíce velbloudů nechat očipovat a nahlásit do vládního registru. Pak by totiž majitelé zvířat byli odpovědní za škody a zranění, které velbloudi toulající se po nocích pouští působí.

Zákon z pera poslance strany Židovský domov Bezalela Smotricha dlouhé měsíce ležel v izraelském parlamentu a až nyní se dostal do předběžného čtení. Zda projde, zatím není jasné.

Jeden velbloud stojí kolem 15 až 20 tisíc izraelských šekelů (90 až 120 tisíc korun) a už dnes musí mít každý v uchu identifikační kroužek. Podle Azulaie však majitel velbloudovi raději uřízne ucho, než by přiznal, že za nehodu může jeho zvíře. Podle nového zákona by kroužek musel být na té části těla, o kterou by velbloud nemohl přijít.

„Hlavní problém je, že i přes vysokou cenu velbloudů je jejich beduínští majitelé neuvazují a nechávají je volně se procházet. Velbloudi musí být v noci uvázaní a přes den by měli mít doprovod,“ popisuje Azulai s tím, že úřad nechal pro velbloudy vyrobit textilní reflexní kroužky kolem krku, majitelé zvířat je však odmítli používat.