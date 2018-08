Městská hromadná sauna. V tramvaji naměřili 36 stupňů, u řidiče i padesát

„Letos tyhle teploty, které jsou vyšší, než je dlouhodobý průměr, trvaly už 20 dní. Tak dlouhá vlna veder tu ještě nebyla,“ zhodnotila počasí posledních týdnů meteoroložka Dagmar Honsová.



V rozpálených městech při takových teplotách není moc nepříjemnějších věcí, než se mačkat s ostatními ve vyhřáté MHD. Ještě o něco horší to mají řidiči, kteří za volantem autobusů a tramvají tráví několik hodin denně.

„Při více než 25 stupních můžeme mít otevřené dveře k cestujícím, máme ventilátor a stropní větrání. Není to komfortní, ale díky tomu to přežijeme. Spíše je problém, když přestane fungovat klimatizace. V klimatizovaných tramvajích je totiž jen malé okénko, a to je tam pak jako ve skleníku,“ popsal jeden z řidičů pražského dopravního podniku.

„Ještě kvůli tomu není třeba panikařit, k nehodám vlivem vedra dochází opravdu jen v krajních případech. Nicméně výkonnost řidiče se snižuje. Běžné úkony, jako dívání se do zrcátka nebo otáčení hlavou, mohou být utlumeny a vedro se projevuje i na úrovni ochoty,“ upozornila dopravní psycholožka Vlasta Rehnová.

Standardem dopravních podniků v celé republice proto už nějakou dobu je mít alespoň část vozů s klimatizovanými kabinami řidičů. Například Dopravní podnik města Brna se vozům s chladicím zařízením pro cestující dlouho bránil, jelikož jeho vedení to vzhledem k neustálému otevírání a zavírání dveří na zastávkách považovalo za zbytečné. Zato klimatizovanou kabinu řidičů má 70 procent jeho dopravních prostředků.

Klimatizaci by však ocenila i spousta cestujících. MF DNES v pondělí odpoledne, kdy se v Praze venkovní teplota pohybovala mezi 33 a 34 stupni, vyrazila otestovat rozdíly mezi tramvajemi a autobusy s chladicím zařízením a bez. V neklimatizované MHD stoupla rtuť ke 36 stupňům. „To je ještě málo, jindy to bývá mnohem horší,“ komentoval to přítomný řidič. Překvapením byla klimatizovaná tramvaj, v níž teploměr naměřil pouze o 1,5 stupně chladnější vzduch než venku. Na druhou stranu, i to bylo příjemné.

Města mění názor

V Praze je klimatizovaná zhruba desetina vozů. Tramvají je klimatizovaných 109 z 854, autobusů 154 z 1 168. Do budoucna už chtějí nakupovat pouze vozy s klimatizací a momentálně připravují investiční záměr na domontování klimatizačního zařízení do 124 tramvají z řady 15T. To znamená, že klimatizací budou vybaveny všechny moderní tramvaje. Kolik to bude stát, zatím jasné není.

Podobně vycházejí vstříc cestujícím i jiná města. Například právě v Brně od letoška už výhody chladicího zařízení nepociťují jen řidiči, ale disponuje jím šedesátka nových autobusů. Do přibližně stejného počtu klimatizaci stejně jako v Praze zpětně namontují.

„Do konce roku jí tak bude vybavený každý třetí autobus. Ohlasy jsou velmi pozitivní. Jen se trochu potýkáme s tím, že nám někteří cestující otvírají okna, i když klimatizace jede,“ shrnula mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová. Na tramvaje si však ještě Brňané budou muset počkat.

Zatímco ve Zlíně už první klimatizované autobusy jezdily v roce 2012, v jiných krajských městech je teprve testují. To je příklad třeba Plzně. „Klimatizovaný máme zatím jen jeden kloubový autobus Solaris, avšak všechny nově nakupované vozy, včetně dodávek v příštím roce, už s klimatizací budou,“ přislíbila mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků Lenka Kovaříková.

Stejně to vidí i v Olomouci a například v Ostravě několik dnů zkoušejí cestující prototyp moderní tramvaje Stadler. Ta je kromě klimatizace vybavená i USB konektory a dá se v ní jízdné zaplatit kartou.