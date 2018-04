Unikátní včelařské učiliště hlásí boom dálkařů, nejstaršímu učni bylo 75

Když Václav Senjuk dostal výuční list, bylo mu 66 let. Po tři roky vždy na jeden víkend v měsíci jezdil do Nasavrk nedaleko Chrudimi, kde se učil včelařem. „Kdybych byl o dvacet let mladší, mohl bych teď dělat včelmistra třeba v Německu,“ ukazuje spolu s výučním listem dokument, kterým svou kvalifikaci může prokázat v kterémkoli státě Evropské unie.



V Nasavrkách je jediné specializované včelařské učiliště v Česku a učňů v něm v posledních letech přibývá, přestože vloni nepřijali k dennímu studiu nikoho. Mohou za to dálkaři.

„Zájemců mezi náctiletými moc nebylo, škola byla podle mého před zavřením,“ říká Senjuk. Pak tu otevřeli dálkové studium. Začínali se dvěma třídami po 25 učních a v loňském roce jich přijímali už téměř celou stovku.

„V naší třídě bylo nejmladšímu třiadvacet, nejstaršímu bylo předloni, kdy končil, sedmdesát pět,“ popisuje Senjuk. Až k vyučení jich to dotáhlo jedenadvacet. Splnit museli stejné podmínky jako učni v denním studiu, včetně takových formalit, jako je doklad o ukončení základního vzdělání. „Najít vysvědčení z 9. třídy nebylo jednoduché,“ směje se Senjuk.

Písemky byly natvrdo

Včelařem začátečníkem se stal teprve před pár lety, když si s partnerkou koupili na venkově dům, kam se chtějí časem z Prahy přestěhovat nastálo. „Její tatínek včelaří celý život, já mám také včelaře v příbuzenstvu, začali jsme o tom uvažovat,“ vypráví.

Když si pořizoval svoje první včelstva, doporučili mu tam začátečnický kurz. Dal na jejich radu. „Přednášky o včelí pastvě nebo o včelí fyziologii mě nadchly. Říkal jsem si, že jestli to jde, tak tuhle školu si chci udělat,“ vypravuje Senjuk.

V Nasavrkách se ve škole potkával se stejnými amatérskými nadšenci, ale i s lidmi, kteří se včelařením živí. „Bylo to několik lidí z naší skupiny, chtěli to dotáhnout dál. Byla to obrovská burza různých zkušeností, nejen od vyučujících,“ vzpomíná na víkendy strávené ve škole.

Výuční list zadarmo nedostal. „Písemky a známkování byly natvrdo, nejdřív teorie, pak jdete do včelnice a učíte se stloukat rámky a další fyzickou práci, kterou musí dělat každý včelař,“ popisuje učňovská léta.

V praxi si to, co se naučil v Nasavrkách, nejprve zkoušel na dvou včelstvech. „To je pro začátečníka optimální. Teď jich mám šest a víc jich nechci,“ říká. Včelařina je přece jen fyzicky náročná. „Když je rámek plný medu, váží až 2,5 kila. Když máte v medníku jedenáct a ještě připočítáte hmotnost nástavku, zvedáte přes třicet kilo v lehkém předklonu,“ vysvětluje.

Každé včelstvo má osobnost

Včelaření změnilo i jeho pohled na to, jak má vypadat zahrada. „Už na ni nedáváme nic, co není součástí včelí pastvy,“ říká. Plánuje například zbavit se zlatého deště, jde totiž o okrasný keř, z něhož nemají včely prospěch.

Předtím, než jde k úlům, si Senjuk ordinuje vzpěračský opasek, jenže stejně nadává na bolesti zad. „Ale pak otevřete úl a ono to krásně zavoní. Kromě toho je to fascinující organismus, o tolik moudřejší, než jsem já. Umí si spočítat, jestli je pro ně výhodnější letět dva kilometry na místo, kde je přebytek potravy, nebo létat jen půl kilometru s tím, že budou potravu muset hledat. Svými včelími tanečky si řeknou nejen směr, kterým se mají vydat za potravou, ale i to, kolik si mají vzít zásob do volátka, aby doletěly,“ vysvětluje Senjuk.

Každé včelstvo je přitom jiné. „Jedno vstává v šest, jiné o hodinu později. Další je agresivní, takže asi budu muset vyměnit matku – to jsou vlastnosti, které se přenášejí,“ uvažuje.

Vlastní med je příjemný bonus. Vloni ho vytočil 120 kilogramů. „To je maximum, co zatím při své výrazné nezkušenosti a také v daném místě dokážu,“ vysvětluje s tím, že ve vsi kromě něj žijí další dva včelaři a pastvy pro včely v krajině bez lesů není nadbytek.

Většinu medu rozdá příbuzným a přátelům, jako dárek je prý vlastní med mimořádně oblíbený. Z medu, který zůstane na víčkách po vytočení, vyrábí víčkovici.

„Zbytky medu naředím osmdesátiprocentním lihem a poté ještě vodkou, takže výsledný nápoj má padesát šest procent. Na mě je víčkovice sladká, ale holky se po ní mohou utlouct,“ vysvětluje, proč už touto dobou žádný med z minulého roku nemá.

„Všichni ostatní sedí u počítačů nebo u televizí, já sedím venku na sluníčku a drátkuji si rámky. Je to nimravá práce, ale vyčistí to mozek,“ říká včelař.