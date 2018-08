Církev je podobná mafii, papež musí odstoupit, hřímá exdiplomat Vatikánu

10:45 , aktualizováno 10:45

Církevní krytí sexuálních zločinů duchovních je podobné spiklenectví v mafii. Papež František by měl odstoupit, protože věděl o podezřeních vůči americkému kardinálovi Theodoru McCarrickovi. Uvedl to bývalý velvyslanec Vatikánu ve Washingtonu Carlo Maria Vigano. František to odmítl komentovat.