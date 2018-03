Vatikánské MeToo. Řádové sestry slouží kněžím, často bez nároku na plat

Ráno vstávají, aby připravily snídani, spát jdou teprve poté, co naservírují večeři, po ní uklidí nádobí, celý dům je čistý, prádlo vyprané a vyžehlené. „Sestry jsou vnímány jako dobrovolnice, které přiběhnou na zavolání, což vede k nárůstu zneužívání moci,“ popsala jedna z nich časopisu Women Church World, který vychází jako příloha vatikánských novin L’Osservatore Romano. Příběhy ze zákulisí římskokatolické církve vypovědělo několik sester, ale pod příslibem pseudonymů.

Britský The Telegraph napsal, že by se tento překvapivý článek mohl stát začátkem vatikánského MeToo, tedy kampaně kritizující zneužívání žen. Na rozdíl od kněžích není většina žen v církvi nebo klášterech placená vůbec nebo dostávají málo. Přitom pracují v kuchyních církevních institucí, uklízejí v domech kardinálů nebo učí.

Historický obrat Vatikán zvažuje exkomunikaci mafiánů a korupčníků

Ale nejde jen o peníze. „Jen málokdy nás ti, které obsluhujeme, pozvou, abychom s nimi jedli u jednoho stolu,“ popsala sestra Maria. „Za tím vším stojí nešťastná myšlenka, že ženy jsou méně cenné než muži a že zatímco kněz znamená v církvi všechno, sestry neznamenají nic,“ vysvětluje sestra s přezdívkou Paule.

„Nikdo dosud neměl odvahu tyhle věci odhalit,“ říká Lucetta Scaraffia, šéfeditorka časopisu Women Church World. Na jeho internetových stránkách je zdarma v sedmi jazycích, mimo jiné v polštině. V březnovém čísle časopisu vyšel manifest, který volá po tom, aby ženy „měly postavení odpovídající jejich schopnostem“. Dokument na sociálních sítích sdílely ženy aktivní v církevních institucích po celé Itálii.

Papež František, který časopis čte a podle svých slov si ho váží, už dříve řekl, že se často setkává se zasvěcenými ženami, jejichž práce připomíná spíš otroctví než službu církvi. Sestry by podle něj měly být spíš v ulicích a školách s nemocnými a chudými a neměly by vyřizovat pochůzky knězům. Jeho slova však zatím nic nemění na hluboce patriarchálním systému, který ve Vatikánu panuje, píše britský The Telegraph.

Socioložka a jedna z autorek manifestu Paola Lazzarini Orrù řekla, že některé farnosti už začaly zvát ženy, aby promlouvaly na mších. „Kněží začínají chápat, že tenhle problém nemůže být dále ignorován.“

Editorka Women Church World a feministka Lucetta Scaraffia však uvedla, že „změna je náročná“. Spousta prelátů podle ní tyto věci slyšet nechce, protože je snazší mít sestry jako podřízené.