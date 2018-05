Vatikán zaplavili falešní kardinálové, zmátli turisty i kněze

Ve Vatikánu se totiž v současnosti natáčí drama filmové společnosti Netflix o vztazích mezi bývalým papežem Benediktem XVI., kterého hraje Anthony Hopkins a současným papežem Františkem, kterého ztvární Jonathan Pryce.

Zmást se nechali jak turisté, kteří falešné kardinály žádali o požehnání a společné fotografie, tak i vatikánští kněží. „Když jsem viděl všechny ty červené pokrývky hlavy, zmátlo mě to. Zkoušel jsem poznat tváře svých známých, ale žádný z kardinálů mi nebyl povědomý,“ popsal vatikánský biskup Paul Tighe matoucí situaci pro The New York Times.

Falešným kardinálům naletěla i kanadská turistka Francesca Cooper. Jakmile narazila na skupinku svatých mužů oblečených v typické černočervené barvě, požádala je o společnou fotografii. Ti k jejímu velkému nadšení souhlasili. Když po nich ale žádala požehnání, prozradili jí, že jsou pouhými filmovými komparzisty.

Potkat na ulici kardinála je skoro zázrak

Vatikán je sice srdcem Římskokatolické církve, ale potkat na ulici kardinála je skutečná vzácnost. Svatí muži totiž tráví většinu času ve svých příbytcích a po městě se pohybují limuzínami. Když tedy procesí falešných kardinálů procházelo kolem baziliky svatého Petra, dav turistů a poutníku je nadšeně zdravil a točil na mobilní telefony.

Renato Friscotti, 72letý komparzista vysvětluje, jak se k práci dostal. „Vybrali nás proto, že máme ty správné tváře. Máme dlouhé orlí nosy a jsme hodně staří,“ žertuje na účet vzhledu pravých kardinálů.

Friscotti uvedl, že focení se s poutníky a udělování požehnání bylo to nejmenší, co se svými kolegy mohl udělat. „Necháváme je myslet si to, co si chtějí myslet, tedy že jsme opravdoví kardinálové. Myslím, že jsme spoustě lidí zlepšili den.“

Falešní kardinálové si pochvalovali spolupráci s Anthonym Hopkinsem. „Byl velmi milý a skromný, všechny nás pozdravil a potřásl nám rukou,“ popsal setkání s hlavní hvězdou filmu Friscotti. Podobně mile se prý choval i Hopkinsův filmový kolega Jonathan Pryce.



Alfiero Toppeti, herecký veterán, který se objevil v několika italských filmech a televizních show, uvedl, že nemohl odolat příležitosti zahrát si kardinála, i když plat za tuto práci nebyl nijak závratný. „Je to pro nás oběť, ale děláme to z lásky,“ okomentoval své účinkování ve filmu.