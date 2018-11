Strach z terorismu mění tvář Vánoc. Berlínské trhy připomínají citadelu

Kam na vánoční trhy do zahraničí: Vídeň - Na tradičním vídeňském trhu na Radničním náměstí čeká na návštěvníky jako každoročně přes 100 stánků. Dospělí i děti mají v oblibě nazdobený Radniční park, kde jsou pro ně v pavilonech připraveny různé tematické programy i dětské vánoční dílny. Před barokním průčelím zámku Belvedere stojí osvětlený strom.



Bratislava - Na předvánoční atmosféru lákají trhy na Hlavním, Primaciálním, Františkánském a Hviezdoslavově náměstí. Pořadatelé připravili bohatý vánoční program, jehož součástí bude Mezinárodní festival vánoční a adventní hudby, na němž vystoupí sbory z celého světa.

Budapešť - Vánoční trhy v hlavním maďarském městě navštíví každý rok 600 tisíc lidí. Trhy v Budapešti navíc nejsou pouze vánoční, ale také novoroční, a proto se konají až do konce roku, na rozdíl od většiny trhů konaných jinde.

Krakov - Jedno z nejnavštěvovanějších polských měst je známé svou jedinečnou a kouzelnou vánoční atmosférou. Hlavní trhy jsou ve staré části města na největším krakovském náměstí (Rynek Główny). Atmosféra starého města se starou tržnicí společně s vánočními trhy a koledami vytváří nezapomenutelnou atmosféru.

Mnichov - Nejnavštěvovanější trh leží v centru města na náměstí Marienplatz. Každoročně se tu tyčí třicetimetrový vánoční strom a z místní radnice zní alpské písně. Městem také projíždí vánoční tramvaj, kde si mohou návštěvníci dát svařené víno, perníček a další vánoční pochutiny.

Drážďany - Vánoční trhy zde začaly ve středu. Slavnostního zahájení se chopil primátor Dilk Hilbert roztočením vánoční krušnohorské pyramidy. Po následujících 27 dní bude ve 233 stáncích trvat vánoční prodej až do Štědrého dne do 14 hodin.

Norimberk - Trhy se pořádají na náměstí Hauptmarkt v historickém jádru města a jejich historie spadá do 17. století. Trhy tvoří cca 200 stánků s nabídkou vánočního zboží. Místní specialitou jsou norimberské perníčky, biskupské chlebíčky a norimberské klobásky.

Berlín - Velmi oblíbené jsou adventní trhy u pamětního kostela císaře Viléma, kde je více než 100 stánků. Náměstí na Alexanderplatz letos ozvláštnila vánoční pyramida osvícená 5 000 světly, ze které je krásný výhled na celé město. Na náměstí navíc vyrostlo kluziště.