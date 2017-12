Řím má místo vánočního stromu „prašivku“, padající jehličí je záhadou

Podle agentury AP se předčasně uschlý tradiční symbol Vánoc stal už předmětem mnoha vtipů od obyvatel města.



Strom, který je vysoký 21 metrů a byl přivezen z Jižních Tyrol, začal opadávat v podstatě hned poté, co byl vyzdvižen a co na něm byla rozsvícena vánoční světla. Od pozvolné proměny jej není s to zachránit ani šest set stříbrných ozdobných koulí a od obyvatel italské metropole již dostal přezdívku Prašivka.

Římská radnice, kterou pořízení stromu a jeho převoz stálo 48 tisíc eur (1,2 milionu korun), již začala zjišťovat, co je příčinou jeho rychlého uschnutí. Zlí jazykové přitom porovnávají jihotyrolský dovoz s vánočním stromem ve Vatikánu, který byl přivezen z Polska a který vypadá stále velmi svěže.