Hubení vánoční kapři. Kvůli suchu bude letos sváteční večeře dražší

„Ryb se na trhu bude prodávat méně, ale v případě kapra výraznější pokles neočekáváme. Mělo by ho být stejně jako v předchozích letech. To znamená okolo šestnácti tisíc tun,“ sdělil Martin Urbánek z Rybářského sdružení. Jeho členové produkují většinu sladkovodních ryb, které se pak prodávají na českém trhu a vyvážejí je i do zahraničí. „Kaprů se vyprodukuje hodně, takže nemám strach, že by jich na Vánoce bylo málo,“ ubezpečil Urbánek.

Ale budou dražší. Až o deset korun na kilo. Kilogram kapra první třídy, tedy do celkové hmotnosti 2,5 kilo, bude stát zhruba 90 korun, větší kapr 100 korun. Za vyšší ceny oblíbené štědrovečerní ryby může také sucho - kvůli němu totiž zdražilo obilí, jímž rybáři kapry krmí.

Do Vánoc zbývají ještě skoro dva měsíce. O tom, jak velkou a drahou rybu budou mít lidé na štědrovečerních stolech, však mají rybáři jasno už teď. Kapři, které v uplynulých týdnech vylovili z rybníků, jsou kvůli letošnímu horkému počasí a nedostatku deště doplňujícího vodu do rybníků menší.

„Měsíc a půl jsme nemohli kapry krmit kvůli nízkému stavu vody a s tím souvisejícímu nedostatku kyslíku v rybnících. Pokud není ve vodě kyslík a my bychom je nakrmili, uhynuli by. Lepší ryba menší a živá než nakrmená a mrtvá,“ popsal Rostislav Lukáš z Krajského školního hospodářství České Budějovice vliv letošního sucha na množství vylovených ryb.

Lovit ryby začali rybáři počátkem října. Tedy o dva týdny později než obvykle. Výlovy se rovněž zpozdily kvůli suchu, které letos bylo za poslední desítky let jednoznačně nejhorší. Předčilo dokonce i extrémní rok 2015.

Výlovy budou pokračovat až do konce listopadu. Jejich ryby jsou v průměru o 200 až 250 gramů menší. Sehnat takzvaného výběrového kapra o hmotnosti nad 2,50 kilogramu tak letos před Vánocemi může být těžší.

„Pro nás to znamená nižší tržby. Do toho zemědělci měli nižší výnosy obilí, zejména pšenice, kterou ryby krmíme. Tím, že zvýšily ceny obilí, stouply nám náklady,“ zdůvodnil Lukáš, proč budou kapry prodávat dráž.

Úhyny štik, candátů a okounů

Rybáři odhadují, že kaprů bude nakonec v celém Česku zhruba stejně jako loni. Vyplývá to z prognózy Rybářského sdružení ČR na základě informací jeho členů. „Ztráty jsou jen lokálního charakteru. Týkají se především Moravy a Pardubicka,“ poznamenal Urbánek z Rybářského sdružení.

Větší ztráty způsobilo sucho v případě dravých ryb - tedy sumců, štik, candátů nebo třeba okounů. Jsou na kyslík citlivější a jeho nedostatek snáší hůře než právě kapři. Rovněž jsou snazší kořistí pro predátory.

„Štika a candát jsou tvarem těla a velikostí snadněji napadnutelní kormorány. Vzhledem k tomu, že bylo v rybnících málo vody, je pro kormorány snazší je sežrat či alespoň poranit zobákem,“ dodal Urbánek.

Vánoční stromky méně vydrží

Zatímco kádě s kapry se v ulicích a obchodech objevují až pár dnů před Štědrým dnem, stromky lidé mohou kupovat už od začátku prosince. I na těch se podepsalo sucho.

„Nedělá to dobře zejména borovici. Letos je jich méně. My ji nemáme a nemá ji ani spousta mých kolegů,“ říká František Valdman, mluvčí Sdružení pěstitelů vánočních stromků. Borovice je podle něj oblíbená spíše u pravidelných zákazníků, kteří jsou zvyklí si pod tento strom nadělovat dárky už dlouhá léta.

Další pěstitel a prodejce Radek Hefka sice potvrzuje Valdmanova slova, že borovice mají jen své stálé zákazníky, ale domnívá se, že menší nabídka tohoto stromku nesouvisí ani tak s poškozením vlivem sucha, jako spíše s klesající poptávkou.



„V posledních letech narůstá zájem hlavně o jedle, protože vydrží, neopadává jako například smrk ztepilý a je ze stromů nejdekorativnější,“ dodal.

Hefka upozorňuje na jiný problém, jak se letošní počasí podepsalo na stromcích. „Dlouhotrvající sucho také může mít za následek, že stromeček nevydrží přes Vánoce tak dlouho, jak doposud byli zákazníci zvyklí,“ upozornil.

Teplé počasí a nedostatek vláhy letos způsobily hlavně úhyn sazenic stromků. Jejich pěstitelé tak museli vysadit stromky nové, což pro ně znamenalo vyšší náklady.



Ceny stromků zůstanou stejné

Zákazníci se nicméně nemusí bát, že by se to promítlo do cen. Projevit se to může až za několik let. Sazenicím trvá okolo deseti let, než vzrostou do své standardní výšky 150 centimetrů až dvou metrů.

Za smrk stříbrný lidé zaplatí okolo 500 korun. Jeho zlevnění se neočekává, ačkoli ho je na trhu v posledních letech přebytek. Před lety se těšil velké oblibě zákazníků, a pěstitelé ho proto hojně vysazovali. V oblíbenosti ho vytlačila jedle – za nejoblíbenější jedli kavkazskou zaplatí lidé letos v rozmezí od 550 do 900 korun.

A dražší nebude ani zmíněná borovice. „Pokud by zdražila, lidé přejdou na jiný druh stromu,“ vysvětluje Valdman.