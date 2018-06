Válka v Pobaltí? Americké jednotky by uvázly v dopravní zácpě, píše deník

V případě konfliktu mezi Ruskem a pobaltskými státy by mohla spojenecká pomoc ztroskotat na špatném plánování, chatrné infrastruktuře a byrokracii. Americká armáda – ač nejsilnější na světě – by se zřejmě zasekla po cestě napříč Evropou a dorazila by pozdě, tvrdí analýza amerického deníku The Washington Post.