V Pacifiku objevili vrak křižníku, na němž zemřelo pět bratrů Sullivanových

Pátrání financoval spoluzakladatel společnosti Microsoft a filantrop Paul Allen. Jak uvádí zpravodajský server The Guardian, Allenův osobní vyhledávací tým našel pozůstatky lodi v sobotu poblíž pobřeží Šalamounových ostrovů. Lehký křižník třídy Atlanta ležel na dně Tichého oceánu více než 4 000 metrů hluboko.

„Rozhodně jsme neměli v úmyslu najít Juneau na den sv. Patrika. Proměnných u takových hledání je prostě příliš mnoho,“ řekl Robert Kraft, ředitel Allenových podmořských operací.

„Musíme se vypořádat s prostředím, které je velmi drsné. Je to tisíce metrů hluboko a je to velmi nepředvídatelné. Do hlubokých mořských vod vkládáme hodně elektroniky a vysokého napětí, které tam nepatří, a to vždy představuje výzvy,“ dodal.

Že vrak lodi skutečně patří USS Juneau, potvrdili odborníci z Allenovy expediční lodi Petrel. K troskám totiž vyslali samořídící plavidlo, které na dně pořídilo videozáznam.

Zachránilo se jen deset mužů

USS Juneau byla potopena 13. listopadu 1942 japonskou ponorkou I-26, když se snažila ustoupit z bojiště. Podle informací od Paula Allena byla bitva krátká a brutální. Torpédo rozdělilo loď na dvě části a následný výbuch okamžitě zabil většinu mužů na palubě.



Křižník se poté velmi rychle potopil - údajně během 30 sekund. Přestože na hladině zůstalo zhruba 115 přeživších, zahájení záchranných prací trvalo několik dní a do té doby přežilo jen deset mužů.

Při incidentu zemřelo celkem 687 členů posádky včetně pěti bratrů Sullivanových. Podle zpravodajského serveru The Washington Post tři z nich zemřeli hned při výbuchu. Dva se dostali do záchranných člunů, ale zemřeli v následujících dnech, když čekali na záchranu.

Všech pět bratrů se přidalo k americkému námořnictvu po útoku na Pearl Harbor v prosinci 1941. Navzdory námořní politice, která sourozencům zakazovala sloužit ve stejné jednotce, bratři George, Francis, Joseph, Madison a Albert odmítli pracovat u námořnictva, pokud nebudou vysláni do téhož útvaru.

Bratři Sullivanovi se po smrti stali námořními hrdiny. Bylo po nich pojmenováno křídlo muzea, škola a dvě námořní lodě. Byl o nich také natočen válečný film z roku 1944 nazvaný Pět Sullivanů. Jejich úmrtí současně vedlo k zavedení směrnice, která nařizovala převelení posledního z bratrů na méně nebezpečné mise. Námořnictvo nechtělo dopustit, aby některá rodina ztratila všechny své syny.

„Jako pátý velící důstojník USS Sullivans, lodě pojmenované po pěti bratrech, jsem nadšený, že Allen a jeho tým dokázali najít lehký křižník USS Juneau, který se potopil během bitvy u Guadalcanalu,“ uvedl viceadmirál Rich Brown, velitel námořních pozemních sil. „Příběh posádky USS Juneau a bratrů Sullivanových symbolizuje službu a oběť největší generace našeho národa,“ poznamenal.



Allenův tým pročesává Pacifik kvůli lodím, které se potopily před desítkami let, po celá léta. Při hledání využívá pokročilé technologie jako sonar pro boční snímání a ponorné drony. Expedice jeho týmu už vedly k objevu USS Lexington, USS Indianapolis, USS Ward, USS Astoria, japonské bitevní lodi Musaši a italského torpédoborce z druhé světové války Artigliere.