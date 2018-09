Klaus pranýřoval v televizi cenzuru na sítích, zablokovali mu Facebook

„Bylo to kvůli asi tři, nebo čtyři týdny starému naprosto nevinnému statusu o Chemnitzu. Sdílel jsem fotku z těch protestů od jedné paní, kterou kvůli tomu zablokovali,“ sdělil MF DNES Klaus. „Myslím ale, že to spíš byla reakce na připravovaný zákon a na tu Primu. Nikdo přece nezkoumá tři týdny staré statusy. Asi udavači zkoušeli všechno možné a s tímto se chytli. Kdo chce psa bít, hůl si najde,“ dodal.



Václav Klaus mladší se kvůli svému údajně jednodennímu „banu“, jak se zablokování účtu říká, bránit nehodlá. „Asi to v tomto případě ani nejde. Bránit se budu především tím, že chystám ten zákon o svobodě slova na internetu,“ poznamenal poslanec ODS.

Podle něj totiž za vším nemusí být pouze rozhodnutí provozovatelů sociální sítě. „Lidi některých názorů jsou systematicky vytlačováni z veřejného prostoru. Ať už státem, nebo soukromou firmou. Ovšem ty soukromé firmy jsou často pod tlakem státu. Například německá kancléřka Merkelová měla opakovaně jednání s provozovateli sociálních sítí,“ konstatoval Klaus mladší.

„Navíc jsou na sociálních sítích celé skupiny aktivistů, které mají za cíl lidi s pro ně nepohodlnými názory blokovat. Takže šťourají v příspěvcích, udávají a občas se s tím chytnou. Já přitom nikdy nepřidávám věci s rasovým či nenávistným obsahem, nebo snad vyzývajícím k nějakému násilí,“ uvedl poslanec ODS.

Ostatně o cenzuře na internetu o pár hodin předtím mluvil i v diskuzi na Primě s bývalou ministryní spravedlnosti za ANO Helenou Válkovou. „Jsou lidé, kteří jásají nad tím, že spousta lidí byla zablokována nebo že někomu smazali příspěvek. Mě tam nakonec ty příspěvky všechny nechali a upřímně jsem přesvědčen, že to je proto, že jsem poslanec. Ale tisíce dalších lidí, kteří mají úplně stejné názory jako já, už v tom prostoru nejsou. Jsou tam názory jiné a tisíce aktivistů se radují, koho ještě se jim podařilo zablokovat,“ řekl Klaus v televizi Prima s tím, že člověk by měl mít právo říkat i názory provokativní a nemá být žádná autorita, která hodnotí, co je pokrokové a co není.