Minisummit k migraci svolali nestandardně, reaguje Babiš na slova o bojkotu

Babiš se v sobotu ohradil vůči slovům o „pozici bojkotu“ na adresu zemí visegrádské skupiny, která pronesl podle agentury AFP mluvčí francouzské vlády Benjamin Griveaux. Státy skupiny, tedy Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, se ve čtvrtek rozhodly neúčastnit se nedělní schůzce.

Podle mluvčího francouzské vlády „bojkot“ ztíží summit Evropské unie koncem června, který bude věnován zejména migraci.



„Podobný výrok je nešťastný,“ uvedl Babiš. Připomněl, že původně účast na nedělní akci zvažoval. „Nicméně s dalšími premiéry ve V4 jsme se rozhodli, že to má více nevýhod než výhod. Nic nebojkotujeme, prostě se neúčastníme summitu, který byl svolán velice nestandardně,“ zdůraznil Babiš.



„Stejně jako my se neúčastní dalších 11 států a předseda Evropské rady Donald Tusk,“ pokračoval český premiér. Uvedl, že schůzky se původně měly účastnit pouze Itálie, Německo a Rakousko. „Nastavení toho setkání a větší počet účastnících se států spíše komplikuje výsledek. Má se řešit problém související s pohybem osob z Itálie do Německa. Celoevropská řešení budou diskutována a přijata na Evropské radě, ne na neformálním setkání čtyři dny před ní, které organizuje Evropská komise,“ dodal Babiš.



Merkelová v dohodu nevěří

Kancléřka Merkelová v pátek vyloučila, že by na summitu EU 28. a 29. června, na němž je do značné míry závislé její politické přežití, mohly státy dojít k celoevropskému řešení problému kolem migrantů.

„Pokud jde o návrhy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ohledně evropského migračního úřadu, ohledně posílení Frontexu (Evropské agentury pro pobřežní a pohraniční stráž)... upravila německá kancléřka Angela Merkelová před dvěma týdny své stanovisko,“ řekl mluvčí Benjamin Griveaux rozhlasové stanici Europe 1.

„To bude na programu debat o víkendu i na summitu EU příští týden, který bude obtížný, o tom nemůžeme našim občanům lhát,“ poznamenal Griveaux. „Prozatím existují stanoviska, která jsou stále velmi vzdálená,“ dodal.

V té souvislosti právě vyjádřil politování nad „pozicí bojkotu“ zemí visegrádské skupiny, kterou tvoří Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko.

Tyto země, které zaujímají tvrdou linii v oblasti přistěhovalectví, se ve čtvrtek rozhodly nezúčastnit se nedělního minisummitu v Bruselu k tomuto tématu. Tím podle AFP znejistily možnost dosáhnout tam konsenzu, který si přejí především Německo a Francie.

„Pokud jde o země visegrádské skupiny, které užívají výhod (z členství) Evropské unie, finančně..., což je zcela legitimní, nelze tyto výhody využívat bez respektování základních hodnot a solidarity mezi evropskými zeměmi,“ řekl Griveaux.

Kvóty stále ve hře?

Podle provizorního pracovního dokumentu, jež má agentura k dispozici, účastníci nedělní schůzky předpokládají vytvoření „účinného mechanismu solidarity“ s povinnými kvótami přerozdělování migrantů mezi členskými zeměmi unie. To země V4 ostře odmítají.

Se závěrečným prohlášením z minisummitu, který připravili diplomaté a lidé z Evropské komise, měl problém i italský premiér Giuseppe Conte, zastupující novou protimigrační vládu v Římě.

Podle médií se ale následně telefonicky dohodl s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, že navržený dokument využit nebude a schůzka tak nejspíš nebude mít žádné písemné závěry.

V podkladech pro summit se ale například objevuje zmínka i o tom, že na moři zachránění migranti už nebudou odvážení do EU, ale do bezpečných míst jinde, třeba zpět v severní Africe, kde by bylo rychle rozhodnuto o tom, zda vůbec mají nárok na zařazení do azylového řízení v Unii.

Několikahodinová schůzka v budově Evropské komise v neděli odpoledne nebude - a podle pravidel EU ani nemůže - mít žádné závazné a formální závěry. Podle představ komise by měla pomoci sjednotit pohledy zemí před čtvrteční diskusí na řádném unijním summitu.