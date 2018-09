V Libérii zmizely bankovky v přepočtu za dvě miliardy Kč, asi byly odkloněny

V tropech Guinejského zálivu je takové vedro, že se tam teď vypařilo dokonce šestnáct miliard liberijských dolarů. Úplně klasicky zmizely, česky by se řeklo, že byly odkloněny.

Abyste měli představu, kolik to dělá: v přepočtu je to 104 milionů amerických dolarů. Byly to zbrusu nové, nepoužité peníze převážené v sedmimetrových kontejnerech a pytlích. Liberijská centrální banka je nechala natisknout ve Švédsku a Číně. Peníze dorazily v pořádku do Libérie a byly oficiálně odbaveny. Pak jejich stopa beznadějně končí. Momentálně už se o nich v zemi zpívají jen písničky.

Zmizelé peníze byly přepraveny do Libérie loni v listopadu. Byly přijaty v přístavu Freeport a na mezinárodním letišti v hlavním městě Monrovii. Tam zůstaly, protože věc se nějak zasekla. V zemi se totiž střídala administrativa. V listopadu ještě vládla prezidentka Ellen Johnson Sirleafová, v lednu se však konaly volby, které vyhrál bývalý slavný fotbalista George Weah. List Front Page získal dokumenty, které ukazují, že kontejnery byly převzaty až v únoru a březnu, kdy už vládl on.

Sto milionů dolarů je pro tuto zemi obrovská suma. Pětina až šestina státního rozpočtu. Ten dělá pro letošní rok ekvivalent 570 milionů amerických dolarů. Měřeno takto, je to, jako by v Česku najednou ukradli 300 miliard korun.



Je to zásadní otázka národní ekonomické bezpečnosti. Ztracené bankovky, byly to desetidolarovky, měly postupně nahrazovat ty staré, ošoupané, špinavé a potrhané. Není sice až takový problém nechat si vytisknout nové, ale kdyby ty ukradené někdo vrhl do oběhu, v podstatě tím Libérii srazí na kolena.

V Libérii nastalo kromě vedra ještě dusno

Liberijský list Front Page napsal: „V letech 2016 a 2017 dělal podle centrální banky celkový počet liberijských dolarů, které byly v oběhu, šest miliard. Takže šestnáct miliard by mělo na zemi závažný efekt.“ Jinými slovy, je to časovaná papírová bomba.



Také šéf opozice Alexander Cummings bije na poplach: „Záplava nových bankovek by na trhu způsobila ekonomický propad. Najednou bychom měli spoustu nadbytečných peněz na nákup zboží a služeb. Inflace by se zvýšila. A ceny všeho by letěly vzhůru.“

Libérie už tak má potíže. V zemi se platí tamními dolary i americkými a ten liberijský se proti americkému propadl od chvíle, kdy Weah převzal prezidentský úřad, o dvacet procent. Inflace dává běžným Liberijcům zabrat.

Pikantní na věci je, že do kauzy jsou zataženy obě hlavy státu. Sirleafové, která je mimochodem od roku 2011 nositelkou Nobelovy ceny míru, vyčítali korupci a ekonomický propad. Weah, který hrál fotbal za AC Milán, Paris Saint-Germain či Manchester City a získal Zlatý míč i titul FIFA Fotbalista roku, se stal prezidentem i díky slibu, že zatočí s korupcí a lidé se budou mít líp.

Teď se jim ale ztratila pětina státního rozpočtu. To se lidem nelíbí, a tak už demonstrují v ulicích. Zemí letí nový hit, který vysílají rozhlasové stanice a posluchači telefonují, aby ho hráli pořád a pořád. Bleskově ho složily hvězdy hipco, což je liberijská obdoba hip-hopu, jménem Kranto a AFO4doe. Hit se jmenuje Vraťte nám náš kontejner. Jak jinak.

A na sociálních sítích jede hashtag #BringBackOurMoney. Na ulicích je to však drsnější: lidé nosí plakáty, kde elitu oslovují slovy jako „vy psi“ či „grázlové“.

Prezident Weah prozatím mlčí

Situace je výbušná, protože Libérie je jedna z nejchudších zemí světa, která pořád čeká na to, až se bude mít líp. S krátkou přestávkou tam v letech 1989 až 2003 zuřila občanská válka, při níž zahynulo čtvrt milionů lidí. Na zemi, která má něco přes čtyři miliony obyvatel, je to dost. Před čtyřmi roky přišla do západní Afriky ebola, která ze všech zemí zasáhla nejvíc právě Libérii.



Korupce je všude, rodiny si dokonce mohly koupit potvrzení, že jejich příbuzní, které zabila ebola, vlastně zemřeli na něco jiného, takže pozůstalí nemuseli do karantény. Běžné je i rozkrádání a plýtvání, ministr financí si například ze státního připlatil šestnáct tisíc dolarů, aby mohl letět do Pekingu v přepychu první třídou, i když měl sedět v byznysu.

Prezident Weah zatím mlčí, protože nemá co říct. Jen sestavil zvláštní prezidentskou vyšetřovací skupinu, v níž je kriminálka, civilní rozvědka a finanční policie.

Vyšetřovatelé vyzvali patnáct osob, aby neopouštěly zemi. Mezi nimi je i Charles Sirleaf, syn bývalé prezidentky, který byl viceguvernérem národní banky.

Ale zatím to nevrátilo ani dolar, dokonce ani ten liberijský. A píseň Vraťte nám náš kontejner zní dál.