Nejdéle vězněný novinář je na svobodě, za mřížemi strávil 19 let

„Rádi slyšíme, že novinář Yusuf Ruzimuradov byl propuštěn z uzbeckého vězení,“ napsala Komise na ochranu novinářů na svém Twitteru. Podle ní byl Ruzimuradov nejdéle vězněným novinářem na světě.

Do vězení ho soud poslal za vlády prezidenta Islama Karimova, autokrata, který nad Uzbekistánem držel pevnou ruku téměř tři dekády. Své odpůrce netoleroval a média, která nedržela krok se státem, umlčoval. To platilo i pro stranické opoziční noviny, do kterých psal Ruzimuradov. Podle vládních autorit měly za cíl svrhnout vládu.

Prezident Islam Karimov zemřel v září 2016. Jeho nástupce, Šavkat Mirzijojev, který býval za vlády Karimova premiérem, propustil nejméně 20 politických vězňů, mezi nimiž byli novináři či ochránci lidských práv. Minulý rok se tak dostal na svobodu i Muhammad Bekjanov - editor, který byl v roce 1999 unesen a uvězněn spolu s Ruzimuradovem.

I received a message today that I’ll never forget: one of the world’s longest imprisoned journalists—Yusuf Ruzimuradov—is now free after 19 hellish years. #Uzbekistan #MomentofHope https://t.co/TJZIJc79vT