Dálnice D2 směrem na Bratislavu je uzavřená. Havaroval na ní kamion

„V sobotu po třetí hodině čtyřicetiletý řidič srbského kamionu značky Mercedes havaroval na na 19. kilometru dálnice D2 směrem na Bratislavu. Kamion zůstal na boku a zabírá dva jízdní pruhy. Řidič pravděpodobně usnul,“ řekl iDNES.cz krajský policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Do osmé hodiny byla dálnice na Bratislavu průjezdná jedním jízdním pruhem. Poté ji policie uzavřena, aby se mohl přeložit náklad dvaceti tun trubek. „Firma, která to odklízí, předpokládá, že to bude trvat čtyři až pět hodin,“ uvedl Malášek. Na místě nehody zasahovaly i tři jednotky hasičů.

Řidiči mají uzavírku objet na exitu 11 ve směru na Blučinu, Židlochovice, Velké Němčice. Vrátit na dálnici se řidiči mohou na exitu 25 Hustopeče. V druhém směru je dálnice normálně průjezdná.

Při nehodě se nikdo nezranil. Policisté provedli u řidiče dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která byla negativní.