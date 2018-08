Smrtící útok na českého turistu změnil pravidla pro pobyt u moře v Egyptě

V Egyptě začalo velké pátrání. Rybářské lodě, potápěčské či policejní čluny hledají na pobřeží u letoviska Marsá Alam tří až pětimetrového žraloka, který zabil před deseti dny dvaačtyřicetiletého Petra z Bánova na Zlínsku. Pátrají po jednom z nejagresivnějších predátorů – žraloku tygřím.



Tělo zabitého otce dvou malých holčiček přiletělo do České republiky v pátek. „Egypťané to uzavřeli tím, že vydali úmrtní list, který je přeložený do češtiny a v němž píší stroze, že po napadení žralokem došlo k amputaci více částí těla. Nic dalšího nám nesdělili, nikdo s námi nekomunikuje, jako by to pro ně skončilo,“ říká manželka zemřelého muže Andrea, která útok viděla. Stála se sedmiletou dcerou na molu a čekala, až plavčík přinese pro dítě plovací vestu.

Podle informací MF DNES prokousla paryba muži bok, z čehož začal obrovsky krvácet. Při útoku mu žralok amputoval i obě ruce a jednu nohu. Egypťané teď chtějí žraloka demonstrativně ulovit.

Podle zranění na těle Petra odhadují, že šlo právě o žraloka tygřího. „Průměr kousnutí na těle je více než 40 centimetrů. V těle nebyl nalezen sice žádný zub, rozsah poškození však odpovídá útoku velkého žraloka,“ napsali vyšetřovatelé do spisu.

Podle potápěčů je pár set metrů od mola „ostrůvek žraloků“

Popis tragédie na pobřeží Rudého moře u letoviska Marsá Alam ve vyšetřovacích dokumentech se shoduje s výpovědí manželky. „Petr skočil z mola do vody a jen kousek odplaval. Najednou se otočil, začal zuřivě plavat zpátky. Pořád se otáčel a zoufale se snažil dostat k molu. Zahlédla jsem za ním ve vodě velký stín a manžel zmizel pod vodou. Najednou vyletěl nad hladinu ocas žraloka a vyvalilo se obrovské množství krve...“ popsala manželka Andrea MF DNES.



Žralok tygří je jedním z největších a nejagresivnějších žraloků. Dorůstá délky od 3 do 5 metrů a váží mezi 400 až 600 kilogramy. Na bocích má charakteristické pruhy připomínající tygří zbarvení. Napadá ryby, rejnoky, ptáky a loví i želvy. Jeho tlama je charakteristická právě svou velikostí.Egypťan Hossam Helmy, bývalý policista a muž, který se se žraloky potápí a teď se podílí i na vyšetřování tragédie, tvrdí, že podle kousnutí na těle oběti je evidentní, jaký druh žraloka Petra napadl. „To kousnutí bylo obrovské, přes čtyřicet centimetrů, a odpovídá jedině žraloku tygřímu. Nyní po predátorovi pátráme,“ tvrdí Helmy, který byl první, kdo poslal na místo tragédie pomoc – čluny ze své lodi, se kterou nabízí potápění v Rudém moři.

Podle varování radnice v Marsá Alam se v okolí vyskytuje sedmnáct druhů žraloků. V jedné z neoficiálních a neveřejných zpráv k vyšetřování útoku žraloka, kterou MF DNES měla možnost přečíst, místní potápěči popisují, že jen pár set metrů od mola, u něhož zemřel Petr, je „ostrůvek žraloků“.

„Nikdy tu k útoku nedošlo“

Starosta Marsá Alam Atef Wagdy se snaží obavy turistů mírnit a sám tvrdí, že o žádném takovém místě neví. „Ze sedmnácti zdejších druhů žraloků k pobřeží připlouvají jen dva. A nikdy tu k podobnému útoku nedošlo – ani dříve, než tu byly hotelové komplexy a byla to ještě jen rybářská vesnička,“ řekl Wagdy.

Mění se pravidla pobytu u moře ● Lidé se smějí koupat jen na vyhrazených plážích, a to maximálně do vzdálenosti čtyři metry od břehu. ● Zákaz vstupu platí bez výjimky pro všechna mola. ● Je zakázané rovněž potápění a plavání u korálových útesů. ● Lidé mají na žádost egyptské komory pro potápění hlásit přesná místa, kde v Rudém moři zahlédli žraloka.

Molo blízko hotelu Calimera Habibaba Beach Resort, které vede od pláže až za korálové útesy, je nyní pro lidi uzavřené. Stejně jako další mola na pobřeží, která jsou oficiálně určena ke koupání, přístupu do vody a u nichž běžně slouží plavčíci.

Povoleno je koupání jen do čtyř metrů od břehu, a to jen na plážích hotelů. Zákaz platí prozatím do konce tohoto týdne, turisty hotely posílají zejména do dvou mělkých zátok, kde jsou kotviště lodí i dráhy pro šnorchlování.

„Skákat z mol, plavat okolo nich a šnorchlovat je přísně zakázané,“ je napsáno na ceduli na pláži, kde se stala tragédie. „Rozhodně by se lidé měli vyhnout plavání a šnorchlování u korálových útesů,“ varuje egyptská Komora pro potápění, která vydala i žádost, aby lidé zaznamenávali a hlásili přesná místa, pokud by v Rudém moři zahlédli jakéhokoliv žraloka.

Němci se bojí

Zatímco Češi podle cestovních kanceláří prozatím dovolené v Egyptě neruší a jen se dotazují na pravidla koupání v těchto destinacích, u Němců zpráva o napadení českého turisty žralokem vyvolala jinou reakci. Většina z nich mění podle německé asociace cestovních kanceláří své dovolené za jiná letoviska.

„Určitě budeme chtít od Egypta vysvětlení, nikdo nás před žádným rizikem ani koupáním na molu, u kterého byl plavčík, nevaroval a teď se všichni tváří, jak nebezpečné je koupat se u korálových útesů,“ dodala manželka Andrea.

Ta teď zůstala sama se dvěma malými dcerami. „Co bude dál, nevíme,“ říká.

Pohřeb dvaačtyřicetiletého Petra bude tento týden, avšak jen jako rozloučení v rodinném kruhu. Klasický pohřeb zdrcená rodina nechce.

Podle statistik International Shark Attack File má žralok tygří na svědomí zhruba pětinu všech útoků na plavce, což je více než kterýkoliv jiný žralok, tedy kromě žraloka bílého.