Žraloci se lidí bojí, útočí jen ve stresu, říká mořská bioložka

Českého turistu v pátek v egyptském letovisku Marsá Alam u Rudého moře usmrtil žralok. Zatím není jasné, o jaký druh šlo. Dokážete alespoň říct, jací žraloci se v této oblasti běžně vyskytují?

U pobřeží jižního Egypta patří mezi ty nejběžnější žralok bělocípý a černocípý. Žraloci podél pobřeží ale také migrují, takže s trochou štěstí je tam možné potkat téměř jakýkoliv druh i ty větší. Není to však tak, že by se tam zdržovali pořád. Jen je pro ně jednodušší přesouvat se podél pobřeží než na otevřeném oceánu. Výjimečně se tak na jihu Egypta dá narazit i na žraloky kladivouny či žraloky tygří, je to ale velmi vzácné.

Podle ministerstva zahraničí v oblasti žije i žralok dlouhoploutvý, který patří k těm nebezpečnějším. Mohl to být právě jedinec tohoto druhu, který Čecha napadl?

Pouze pokud by se incident stal na otevřeném moři. Je to totiž oceánský druh, který se k pobřeží takřka nikdy nepřibližuje. Ale i s těmito žraloky se běžně lidé bez problémů potápějí a dá se s nimi i šnorchlovat. Navíc se živí většinou mršinami, které plavou na hladině, a aktivně živou kořist neloví.

Mohl se však některý z nich zatoulat k pobřeží?

Těžko. Dříve se to stávalo, ale jenom proto, že námořníci z lodí házeli mrtvá zvířata přes palubu, čímž lákali blíže k pobřeží žraloky, kteří se tam normálně běžně nevyskytují. (Skutečnost, že egyptská pobřežní hlídka zajistila loď, jejíž posádka je přesně z takového chování podezřelá, vyplynula na povrch až po uskutečnění rozhovoru, pozn. red. )

Je pro žraloka člověk kořist?

Ne. Pokud není vyprovokovaný, žralok sám od sebe na člověka nikdy nezaútočí. Výjimkou jsou stará, nemohoucí a zoufalá zvířata na pokraji sil, která si nejsou schopná opatřit potravu. Ta vědomě člověka napadnout mohou. Stává se to ale jen v opravdu velmi omezeném množství případů.

Čím si lze ale tedy vysvětlit útok na českého turistu?

Devadesát procent incidentů spojených se žraloky jsou nehody a nedorozumění. Když žralok zahlédne člověka, okamžitě plave pryč. Na těch zvířatech to i vidíte, že se lidí bojí. Většinou je proto zahlédnete pouze z dálky.

Je nějaký důvod, proč mají z lidí strach?

Žralok se bojí čehokoliv, co je přibližně stejně velké jako on. Neví totiž, co by to mohlo být a jak by se to mohlo zachovat. Obecně jsou všechny druhy žraloků extrémně plaché.

V tomto případě ale žralok turistu napadl.

Ve většině podobných případů se nakonec zjistí, že byl žralok zahnán do kouta, odkud neměl jak uplavat a byl ve stresu. V takové chvíli se žralok pouze brání a může člověka skutečně kousnou. Jde ale o kousnutí obranného charakteru, nikoliv útočného. Problém je, že člověka i takové obranné kousnutí často velmi silně poraní. Těžko se mi to ale hodnotí, když zatím ani nevíme, jaký druh žraloka turistu napadl.

Jsou nějaké situace, kterým by se měl člověk v přítomnosti žraloků vyvarovat?

Pokud žralok například plave podél útesu a plavec se k němu postaví tak, že zvířeti blokuje cestu na volné moře, začne se žralok bát, protože nemá turistu kudy obeplout a cítí se v pasti. V takovou chvíli je na nich vidět, že se jim to nelíbí a nevědí, co mají dělat, a mohou zpanikařit. Podobné to je, když je žralok blízko dna nebo naopak hladiny, a člověk ho svou přítomností zespodu nebo ze shora přitlačuje. Je třeba mu nechat prostor, aby nás mohl klidně obeplout.

Myslíte si tedy, že když už k nějakému napadení dojde, nejde ze strany žraloka o cílený útok?

Přesně tak. Problém také je, že lidé nevědí, jak se v přítomností žraloka chovat. Často zpanikaří a udělají něco, co by dělat neměli, co žraloka vystresuje. Někdy se také stává, že si sebou lidé berou na moře maso, aby žraloky přilákali, což je nebezpečné a zároveň například v Egyptě ilegální, ale stále se to bohužel děje.

Žraloci mají díky filmům jako Čelisti nechvalnou pověst krvežíznivých zabijáků. Zaslouží si ji?

Ne. Když srovnáte četnost útoků žraloků na člověka s útoky jiných zvířat, uvidíte, jak mizivé to číslo je. Daleko více lidí ročně zemře například na píchnutí včelou, nebo proto, že je napadne pes. Jde skutečně o izolované incidenty.

Jak by se tedy lidé měli chovat, když už na nějakého žraloka v moři narazí?

Měli by zůstat na místě a sledovat, kam žralok plave. Ve většině případů bude pokračovat svou původní trasou a jen kolem vás propluje. Případně, pokud se mi vážně nebude líbit, že tam se mnou je, mohu vyplavat proti němu a žralok se téměř vždycky otočí a začne plavat pryč. Není ale dobré panikařit a začít kolem sebe mlátit rukama. Tím začnete vytvářet ve vodě vibrace, podobně jako to dělá třeba umírající ryba, což může žraloka zmást. Často ale ani nevíte, že kolem vás žralok proplaval, drží se totiž v bezpečné vzdálenosti a na hranici viditelnosti.