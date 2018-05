Ve Francii útočil Čečenec, úřady ho identifikovaly na základě otisků prstů

Útočník, kterého policie při zásahu zastřelila, u sebe neměl žádné doklady. Vyšetřovatelé případ řeší jako možný teroristický čin.

V Paříž zaútočil muž nožem na kolemjdoucí, policie útočníka zastřelila

K odpovědnosti se již přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS), která útočníka označila za jednoho ze svých bojovníků. IS se ale zejména na Západě hlásí prakticky ke všem teroristickým činům. Portál Europe1 v této souvislosti poznamenal, že vazby mezi Čečencem a IS prozatím nebyly potvrzeny.

Útok se odehrál v sobotu večer v blízkosti paláce Garnier, který je sídlem Pařížské národní opery, kde Čečenec nožem zabil devětadvacetiletého muže a další čtyři lidi zranil. Zranění by neměli být v ohrožení života. Podle svědků útočník předtím, než zaútočil, zakřičel „Alláhu akbar“. Policisté se útočníka nejdříve snažili zneškodnit taserem, a když se jim to nepodařilo, zahájili na něj palbu.



Rychlost policejního zásahu ocenili prezident Emmanuel Macron, premiér Édouard Philippe i ministr vnitra Gérard Collomb.