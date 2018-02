Americké školy svírá strach a panika. Stačí fotka se zbraní a policie jedná

„Uděláme gang a budeme střílet,“ smál se dvanáctiletý Sebastian před svými spolužáky střední školy floridského města Tampa. Taky se jim pochlubil, že se chodí se svým otcem učit střílet.

Stačily dva týdny. Sebastian už do této drahé soukromé školy nechodí. Po masakru ve střední škole v Parklandu, kde bývalý student zhruba před sedmi dny postřílel čtrnáct dětí a tři učitele, taková poznámka znamenala vyšetřování policií a nekompromisní vyhazov ze školy.

„Nás rodiče vedení školy včera uklidnilo, že Sebastiana vyhodili a že naše děti jsou v naprostém bezpečí. Byl to kluk z bohaté rodiny a zničil si tím život, teď se to s ním potáhne. Vůbec nemá jistotu, že ho nějaká jiná škola tři měsíce před koncem roku vezme,“ popsala čtyřicetiletá Češka Světlana Benešová, jejíž syn s chlapcem do školy chodil.

Zajímavé na Sebastianově případu bylo, že nebýt střelby v Parklandu, určitě by ho za to ze školy nevyhodili. Maximálně by dostal důtku. Svým střeleckým uměním se chlubil už před masakrem, nikoli po něm. Atmosféra se však změnila.

Po výzvě prezidenta Donalda Trumpa, aby lidé i studenti říkali všechno, co vidí, Američané teď hlásí každou drobnost. Stačí dát si svoji fotku se zbraní na Facebook, uvidí to kamarádi, udělají print screen a pošlou to vedení školy.

Zkrátka: kdo má zbraň, má problém, a kdo se chlubí na sociálních sítích, taky.

Třináctiletá školačka ze střední školy ve městě Lauderdale Lakes jen dvacet minut od Parklandu napsala na smyšlený účet na Instagramu: „Studenti budou zastřeleni“. Ke vzkazu ještě přidala úterní datum. Její rodiče se tak lekli, že ji kvůli tomu nepustili do školy. Ještě větší šok jim ale způsobilo to, když jim policie oznámila, že autorkou hrozby byla ve skutečnosti sama jejich dcera, a dívku zatkla za ohrožování.

Strach a panika sílí

Během týdne, který od masakru v Parklandu uplynul, zatkla americká policie po celé zemi na dvacet studentů, kteří byť jen naznačili, že by chtěli střílet. Nikolas Cruz, střelec z Parklandu, totiž o svých úmyslech vystřílet školu mluvil víc než rok před samotným útokem. Nikdo jeho řeči tehdy nebral vážně.

Dneska proto policie bere vážně i hloupý vtip. Doplatil na to třináctiletý žák texaské školy města Arlington, který se spolužákům svěřil, že chce střílet ve škole a má zbraň. Policie ho ze školy odvedla v poutech a obvinila z šíření teroristické výhružky. A to i přesto, že u něj našla pouze dětskou pušku Nerf na barevné, pěnové náboje.

„Je tu cítit značná panika a strach. Školu kousek od nás zavřeli a obklopili policisté. Vyvedli děti, všude byly houkačky, nevěděli jsme, co se děje. Ukázalo se, že si jeden ze studentů přinesl do školy plynovou masku. To je prostě hrozné,“ popisuje svou zkušenost Světlana Benešová. Ve škole měli zanedlouho podepsat smlouvu, že si studijní pobyt jejich syn o rok prodlouží. „Tohle zásadně mění naše plány. Nedokážu se o své dítě každý den třást jen proto, že jde do školy.“

Napětí a změnu poměrů teď cítí rodiče na Floridě pokaždé, když vedou svoje děti do školy. Před každou budovou totiž nově hlídkuje nastartovaný policejní vůz s blikajícími majáčky, a to jak na začátku, tak i na konci vyučování.

„Ochráníte mě?“

Všechna pozornost se nyní upíná na floridské zákonodárce, kteří mohou situaci změnit okamžitě. Poloautomatickou pušku AR-15 si totiž střelec Cruz koupil legálně v osmnácti letech navzdory tomu, že měl dlouhodobé problémy s policií a docházel na psychiatrii.

První možnost ale floridští poslanci nevyužili. Většinou 71 republikánských zástupců hlasovali v úterý proti zákazu prodeje poloautomatických pušek, a to i přesto, že jejich jednání sledovali přímo na místě studenti parklandské školy. Jedna z přihlížejících dívek se po oznámení výsledku hlasitě rozplakala, další na protest budovu floridské sněmovny v hlavním městě Tallahassee odmítli opustit.

„Ochráníte mě? Zajistíte mi, že budu ve škole v bezpečí?“ zeptala se studentka parklandské školy na první společné debatě politiků, studentů a zástupců zbrojařské lobby, kterou uspořádala stanice CNN. „Ptám se, protože dokud nebudu mít jistotu, že se mi v naší škole nic nestane, tak se do ní nevrátím. Já stejně jako další mí spolužáci.“

Mezitím byla ve středu ve většině floridských škol k vidění nezvyklá věc. Stovky dětí vyšly ze tříd buď na hřiště či do ulic měst, aby ukázaly, že stojí za svými vrstevníky z Parklandu. Dětskou rukou psané slogany „Už nikdy víc“, „Kdy budu na řadě já?“ či „Modlitby nestačí“ ukazovaly projíždějícím autům, která na ně na znamení souhlasu troubila.

Prezident Trump už žákům a jejich rodičům vzkázal, že se za změnu zasadí. Navrhl hned první krok: debatu o ozbrojení učitelů. Včera pak i to, aby bylo možné koupit si zbraň až po dosažení věku jednadvaceti let.

Trump se setkal se studenty, kteří přežili masakr v Parklandu: