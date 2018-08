Šlo o dobře připravenou léčku, vyplývá z vyšetřování útoku na české vojáky

„Čeští vojáci začnou v Afghánistánu znovu hlídkovat v pátek. Vyšetřování útoku stále pokračuje, to podstatné je však známo, naši vojáci nepochybili,“ řekl mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.



To, že vojáci nepochybili uvedl už ve středu zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner po návratu vládního speciálu s ostatky padlých vojáků. Řekl také, že svým hrdinským přístupem zachránili další životy. Útok podle něj mohl mít mnohem fatálnější následky.



Vojáci Martin Marcin (36), Kamil Beneš (28) a Patrik Štěpánek (25) padli v Afghánistánu v neděli při hlídce u spojenecké základny Bagrám. Společně s nimi byli vážně zraněni američtí a afghánští vojáci.



Verner nechtěl ve středu incident blíže komentovat, jeho popis v médiích je ale podle něj přibližně podobný skutečnosti. Podle médií šel v čele hlídky v úzké uličce afghánský voják, za ním tři čeští nakonec Američan a Afghánec. Útočník vykročil ze stínu nedaleko od nich.

Marcina, Beneše a Štěpánka povýšil v úterý in memoriam ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) do hodností štábních praporčíků, padlí vojáci dostanou in memoriam také nejvyšší resortní vyznamenání Kříž obrany státu. Prezident Miloš Zeman vojáky 28. října in memoriam vyznamená medailí Za hrdinství.

Památku padlých vojáků ve středu v poledne připomnělo osm tisíc sirén, které se na 140 sekund rozezněly po celém Česku. V době příletu vojenského speciálu s těly padlých se rozezněly zvony katolických kostelů a chrámů v Praze.



Pohřeb Kamila Beneše se bude konat ve čtvrtek 16. srpna. Uskuteční se v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku, kde Beneš bydlel. „Smuteční obřad je naplánovaný od 10 hodin v místním kostele,“ uvedl starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa (více v článku Pohřeb jednoho z vojáků z Afghánistánu bude za týden v kostele v Hluboké). Termíny a místa pohřbů Martina Marcina a Patrika Štěpánka zatím nejsou známy.

VIDEO: Vojáci zabití v Afghánistánu jsou ve vlasti (8. srpna 2018):