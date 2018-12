Proč je za stejnou operaci různě peněz? Senátoři podávají ústavní stížnost

Problém, na který si stěžují, spatřují senátoři ve způsobu výpočtu úhrady za lékařské úkony, který podle nich diskriminuje některé regiony.

„Nevím, proč by lékař ve zlínském kraji měl dostávat nižší úhrady,“ řekl Valenta. „To mají lidé na Valašsku a Slovácku, jejich zdraví a životy, tři a půlkrát nižší hodnotu?“ zlobí se Valenta.

Ještě v průběhu středeční schůze Senátu budou podle něj senátoři sbírat podpisy pod stížnost napříč politickým spektrem, i když už nyní podle Valenty je podpisů pod stížností dost.



„Je to zoufalý pokus, abychom upozornili na to, že takto to není správné, že má zdravotnictví sloužit lidu a ne nějaké lobby,“ řekl Vystrčil.



„Nemůžeme přehlížet výrazné problémy zdravotní péče, které jsou způsobeny nespravedlivými regulacemi v systému. Peníze ve zdravotnictví dnes bohužel nejdou za pacientem, jak by tomu mělo být,“ uvedl specialista na zdravotnické právo ze společnosti PwC Ondřej Dostál, který je současně autorem ústavní stížnosti.