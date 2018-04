Usámův bodyguard dostává v Německu podporu, deportovat ho nejde

12:11 , aktualizováno 12:11

Někdejší bodyguard teroristického vůdce Usámy bin Ládina žije už léta v Německu a na příspěvcích od státu pro sebe a svou rodinu dostává více než 1 160 eur (29 490 korun) měsíčně. Napsal to deník Bild, podle něhož dvaačtyřicetiletého salafistu Samiho A. nemohou deportovat do rodného Tuniska, protože by mu tam hrozilo nelidské zacházení.