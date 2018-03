Protest v USA kvůli zbraním je jeden z největších od války ve Vietnamu

Masová účast takřka po celé zemi činí z akce podle agentury AP jeden z největších protestů americké mládeže od dob války ve Vietnamu.

„Lidé chtějí zákaz prodeje útočných zbraní, lidé chtějí zákaz velkokapacitních zásobníků. Lidé chtějí přísnější prověrky lidí kupujících zbraně. Buď stůjte na naší straně, nebo se mějte na pozoru. Voliči přicházejí,“ vzkázal z pódia politikům za aplausu davu sedmnáctiletý Cameron Kasky, který krátce po floridském masakru proslul ostrou televizní konfrontací s republikánským senátorem Markem Rubiem.

Demonstranti při akci nazvané Pochod za naše životy částečně zaplnili více než kilometr dlouhou washingtonskou Pensylvánskou třídu vedoucí mezi Kapitolem a Bílým domem. V rukou měli transparenty s hesly jako „Chraňte děti, ne zbraně“ či „My jsme změna“. Někteří z nich zvedali dlaně, na nichž měli nápis „Nestřílejte“.

„Vyrůstali jsme s vědomím, že se nám něco podobného může stát,“ řekla listu The Washington Post osmnáctiletá Callie Stoneová v narážce na vraždu 17 lidí, převážně studentů, spáchanou na střední škole ve floridském městě Parkland devatenáctiletým vyloučeným studentem.

Kromě studentů dorazilo na akci mnoho jejich rodičů, někteří pedagogové či další lidé. Podle televize CNN se v davu sešla skupina lidí, kteří přežili různé masakry střelnou zbraní z minulých let, například loňskou střelbu v Las Vegas či před třemi lety v orlandském nočním klubu Pulse. Při obou zahynuly desítky lidí.

Mezi jednotlivými řečníky vystoupili na podporu protestu známí hudebníci, mezi nimi Ariana Grandeová, Miley Cyrusová či Ben Platt.

Účastníci akce chtějí přesvědčit zákonodárce a prezidenta Donalda Trumpa, aby prosadili některá omezení vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na školách.

Ke krokům, k nimž vyzývají, patří například zvýšení věkové hranice pro prodej střelných zbraní či úplný zákaz prodeje některých útočných zbraní. Většina zákonodárců se i pod vlivem mocné lobby majitelů zbraní staví k těmto opatřením vytrvale odmítavě, ačkoli floridský masakr díky tlaku studentů přispěl k zahájení nebývale otevřené debaty.

Lidé protestovali v New Yorku i LA

Pod hlavičkou Pochodu za naše životy vyrazily do ulic desetitisíce lidí u newyorského Central Parku. „Dalo se udělat mnohem víc, aby se tomu předešlo. Chci vidět změnu,“ řekl AP o únorovém krveprolití šestnáctiletý Sam Hendler, který přijel do New Yorku právě ze školy v Parklandu, aby přečetl jména obětí.

Mnohatisícový dav se shromáždil rovněž na druhém konci USA v Los Angeles. Lidé skandovali hesla spojující politiky s Národní asociací majitelů zbraní (NRA), kterou vyzývaly, aby neblokovala změny zákonů.

Více než 10 tisíc lidí dorazilo podle organizátorů i na shromáždění v samotném Parklandu, kde bylo v davu mnoho příbuzných obětí střídajících se v emotivních proslovech.

Několik stovek studentů z floridské školy se mohlo vypravit na washingtonskou demonstraci, neboť letecká společnost Delta Airlines pro ně vypravila tři bezplatné lety. Delta je jednou z firem, které se rozhodly přerušit spolupráci s NRA a staví se na stranu zastánců přísnějších zbraňových zákonů.

Protestující vyšli do ulic nejen ve velkoměstech jako Boston, Chicago či Houston, ale i ve stovkách menších měst od Floridy po Kalifornii. Podpořit americké studentské hnutí se rozhodli i lidé ve Francii, Německu či Británii. Poblíž Eiffelovy věže se shromáždila asi stovka lidí, desítky jich přišly v Londýně či Kodani, skupina lidí se shromáždila i v Madridu.