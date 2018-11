Média: Trumpovi republikáni udrželi Senát, ale ne Sněmovnu reprezentantů

4:47 , aktualizováno 4:47

Vládnoucí republikáni prezidenta Donalda Trumpa v úterních volbách udrželi kontrolu nad Senátem Spojených států. Přijdou ale o většinu ve Sněmovně reprezentantů, která po osmi letech připadne opozičním demokratům. Ve svých propočtech to uvádějí přední americká média, jako televize CNN, NBC a deník The New York Times.