Čtyři dny před klíčovými volbami zuří v USA „občanská válka“ o Trumpa

Shannon Morrissová je úspěšná podnikatelka z města Jackson Mississippi. Poslední dva roky se diskusím o politice zásadně vyhýbá. „Absolutně se nemohu svěřit ani svým nejlepším přátelům, koho budu volit. Lidé, kteří mají jiné názory, by mě pranýřovali od Facebooku po Twitter,“ říká Shannon.

Spolupracovnici MF DNES se ale svěřila, protože české noviny z jejích známých nikdo nečte. „Nejsem levičák a nikdy nebudu. Volím republikány, ne každý je tak populistický jako Trump,“ říká Shannon.

Jistě, komunikačním nástrojem se stávají především sociální sítě. „Pokud budete volit republikány, rovnou si mě vymažte ze svých přátel,“ varuje demokratický aktivista David Shultz ze státu Severní Karolína. David je navíc přesvědčený o tom, že za vítězstvím Trumpa v prezidentských volbách stojí opravdu Putin a Rusko.

Ve státě Vermont, který má jen 650 tisíc obyvatel, se ale na věc dívají jinak. „U nás je to úplně jinak. Demokraté nejsou tak levicoví jako v ostatních státech a republikáni zase ne tak pravicoví. Nevadí mi ani jedna, ani druhá strana. Volím podle toho, o co kandidát usiluje, a v mém případě je to životní prostředí,“ vysvětluje John Feddor Commingham. Ojedinělý, smířlivý postoj.

Nebývalé rozdělení společnosti bylo dobře patrné v Pittsburghu, kam Trump zavítal, aby vyjádřil soustrast rodinám jedenácti židovských obětí masakru v tamní synagoze. Takové přijetí ovšem nejspíš nečekal.

„Trumpe, máš na rukou krev,“ vítaly ho transparenty početných demonstrantů, kteří hlavě státu vyčítali, že svou vyhrocenou rétorikou na adresu migrantů, žen či menšin vyvolává nenávist ve společnosti.

Místní starosta, demokrat Bill Peduto, odmítl Trumpa přivítat i doprovázet s tím, že teď není vhodná chvíle a že by měl návštěvu odložit. Trump nedbal. Kromě první dámy Melanie přiletěla i jeho dcera Ivanka a zeť Jared Kushner, oba židovského vyznání.

„Neříkám, že za tuto tragédii může prezident, ale jeho rétorika je nacionalistická a nenávistná, takového šílence, jaký střílel v Pittsburghu, může jenom vyprovokovat,“ komentuje situaci Židovka Brandi Nolishová ze státu Ohio.

Trumpovi fanoušci ovšem nechtějí nic takového slyšet. „Je to nejlepší prezident, jakého Amerika měla,“ kontroval Bill Cohen z Estero na Floridě.

Američané sice 6. listopadu volí své zástupce do Senátu a do Sněmovny reprezentantů, ale hlavním tématem kampaně jsou evidentně dva roky Trumpa v Bílém domě.

Pokud se jeho voliči domnívali, že se změní a začne být více diplomatický, opak se stal pravdou. Nejeden příznivec prezidenta, který za ním i dále stojí, mi řekl, že by mu nejraději rozšlapal telefon, aby přestal tvítovat. Trump také neustále šokuje, nuda s ním rozhodně není.

Tento týden například oznámil, že chce zablokovat 150 let starý zákon, podle kterého dostane každé dítě, jež se narodí cizincům v USA, americké občanství. Vlna nesouhlasu se zvedla i z řad republikánů. „Není to možné, zákon se jen tak zrušit nedá,“ reagoval předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan.

Na Trumpovu reakci Amerika dlouho nečekala: „Paul Ryan by se měl soustředit na to, aby si republikáni udrželi křesla v Kongresu, tomuto zákonu on nerozumí a neví, o čem mluví,“ citovala prezidenta americká média.

Jde o vrchol tažení proti běžencům a migrantům a vzkaz pětitisícové karavaně lidí z Hondurasu, která se blíží k hranicím USA. Demokraté a republikáni se navzájem osočují, kdo je za tím. Je to prý naprogramované, aby běženci dorazili k hranicím v den voleb.

Trump se tak může předvést jako ochránce zájmů bezpečnosti USA, nebo jako nelidský diktátor, který nepomůže lidem, kteří prchají před chudobou. Bílý dům navíc oznámil, že pošle na hranice s Mexikem 15 000 vojáků.