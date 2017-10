Věřící z USA bojují proti potratům v Latinské Americe, investují miliony

14:01 , aktualizováno 14:01

V nábožensky silně založené Latinské Americe rostou tlaky na uvolnění radikálních potratových zákonů. Aktivisté však mají vlivného a poněkud nečekaného soupeře. Křesťanské spolky z USA do udržení přísných zákazů potratů investují statisíce dolarů. Využívají vlivné lobbisty i právníky, kteří se dostanou až do nejvyšších politických kruhů, zjistil server The Guardian.